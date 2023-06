“No me creo ese cuento de que Benedetti estaba borracho y triste”: Federico Gutiérrez

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez expresó su incredulidad ante las afirmaciones de Armando Benedetti, quien afirmó, en uno de sus últimos trinos que sus afirmaciones respecto a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro los hizo en un momento de tragos y tristeza.

“Yo no me lo creo. Hay cosas muy graves. Es que, mire, por más que se arrepientan, ahí están ya los audios y la Fiscalía tiene que investigar. Ella lo ha dicho. Ahora la Comisión de Acusaciones tiene que investigar. El Consejo Nacional Electoral tiene que investigar. Y eso les toca ya a las autoridades. Entonces, ¿ahora que no vaya a ser que la impunidad rampante en el país, y que aquí nunca pasa nada, y que vaya a ser lo mismo que lo que pasó con el proceso 8.000? Aquí necesitamos respuestas. Entonces, ¿van a decir que simplemente es un arrepentimiento que porque estaba borracho o que porque estaban tristes? No, no, no. Yo creo que el país no se puede tragar ese cuento. Y ese sapo no nos lo tragamos. Aquí tienen que haber claridades”, puntualizó.

Gutiérrez, quien el lunes pidió la renuncia del presidente, expuso los motivos que lo llevaron a presentar una denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Haciendo referencia a las declaraciones previas de Armando Benedetti y Day Vázquez, expareja del hijo del presidente Petro, Gutiérrez fundamentó la denuncia en la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro, que habría recibido un monto considerable de dinero no declarado.

El excandidato presidencial manifestó su preocupación por la crisis institucional y la pérdida de gobernabilidad que enfrenta el país. Destacó la importancia de investigar a fondo por parte de la Comisión de Acusación y la Fiscalía, enfatizando la necesidad de conocer toda la verdad sobre el caso.

Ante la pregunta sobre la responsabilidad del presidente Petro en el caso, Gutiérrez dejó en manos de la Comisión de Acusación la determinación de dicha responsabilidad. Sin embargo, señaló que Armando Benedetti era una figura cercana a Petro durante la campaña y citó sus declaraciones en las que advertía que, de no cumplir ciertas condiciones, todos irían a la cárcel.

Al abordar el tema de la financiación ilegal de las campañas en Colombia, Gutiérrez reconoció que no es un fenómeno nuevo y mencionó casos anteriores, como el proceso 8.000 y las vinculaciones con Odebrecht. Sin embargo, enfatizó que en esta ocasión existe la posibilidad de que el caso avance y se llegue a las responsabilidades más altas.