No nos vamos a dejar arrebatar lo logrado: De la Calle sobre acuerdos de paz

El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de La Calle, aseguró que no se puede desarmar una guerrilla para traicionarla y que no se va a dejar arrebatar lo logrado y pidió una gran coalición, no política, sino social y académica para defender lo acuerdos.



"Lo que no puede pasar en Colombia es que uno desarme una guerrilla para traicionarla. Esto ocurrió en el pasado de la historia de Colombia y no debe repetirse el propósito es cumplir, cumplir (...) No nos vamos a dejar a rebatar lo logrado", expresó.



“Por eso hablo de una gran coalición, no me estoy refiriendo a los partidos, me estoy refiriendo a los intelectuales, a los estudiantes, aquellos que se tomaron las calles el 3 de octubre para pedir acuerdo ya", dijo durante la instalación del Observatorio de Paz de la Universidad Libre.



El ex vicepresidente añadió que el Centro Democrático ha dicho que si gana las elecciones dará marcha a tras a lo acordado.



"Lo importante no es auto engañarnos si esto es lo que se busca los acuerdos están en riesgo y me parece que esto no debemos permitir los colombianos", sostuvo.