Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

No sabemos donde lo tienen: hija de colombiano desaparecido que cuidaba casa de familia Machado

No sabemos donde lo tienen: hija de colombiano desaparecido que cuidaba casa de familia Machado

Marcela Gutiérrez informó que, aunque no hubo amenazas o llamadas directas, la casa de la familia de María Corina Machado había sido vigilada por más de un mes, iniciando en la primera semana de septiembre.

