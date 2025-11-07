No sabemos donde lo tienen: hija de colombiano desaparecido que cuidaba casa de familia Machado

El régimen de Nicolás Maduro ha escalado hasta el punto de perseguir a colaboradores de la familia de María Corina Machado y el partido de la líder opositora. Las víctimas más recientes de esta situación son dos ciudadanos colombianos, Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo, Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, quienes fueron detenidos o desaparecidos el pasado 26 de octubre.

El estatus actual de los dos hombres es de desaparecidos, ya que la familia desconoce su paradero, el motivo de la detención, y en qué centro de reclusión se encuentran.

Marcela Gutiérrez, hija de colombianos secuestrados en Venezuela, habló en Mañanas Blu sobre la denuncia que hizo sobre la desaparición de su padre y de su hermano.

"Hasta el momento no sabemos una información concreta, no sabemos en qué centro lo tienen. Hemos intentado por varios medios averiguar, pero no hemos podido concretar alguna información. Desde el domingo 26 de octubre, a las 2:30 de la tarde más o menos, no sabemos ni de mi papá ni de mi hermano ni siquiera el carro aparece. Se supone que ellos iban a encontrarse con unos amigos de mi papá y no llegaron al encuentro", relató Gutiérrez.

Marcela también relató lo último que supo de sus familiares antes de la desaparición.

"Lo último que supimos es que iban saliendo de la casa que cuida mi papá, porque el trabajo de él es cuidar una casa campo, donde iban a veces los fines de semana la familia de la señora María Corina Machado".

Gutiérrez dijo que la relación de su papá con la familia de María Corina Machado es desde hace 20 años.

"Tiene más de 20 años laborando con ellos. Es colombiano, efectivamente, y tiene aproximadamente 22 o 23 años viviendo en Venezuela. La casa de la familia de la señora Machado es administrada por mi papá y está ubicada en Miranda, en San Antonio de los Altos", manifestó.

Marcela Gutiérrez informó que, aunque no hubo amenazas o llamadas directas, la casa de la familia Machado había sido vigilada por más de un mes, iniciando en la primera semana de septiembre.

La propiedad era, incluso, sobrevolada con drones, por lo que se presume que esta vigilancia se debía a que las fuerzas gubernamentales podrían estar buscando a María Corina Machado, suponiendo que la líder opositora se encontraba "oculta" en esa propiedad, sin embargo, la señora Machado no estaba en el lugar.

Fue la actual pareja del padre quien notificó a la familia en Colombia de la desaparición el martes 28 de octubre, dos días después del suceso. Posteriormente, la familia contactó a una persona cercana a la señora Machado, lo que llevó a que el partido Vente Venezuela hiciera la denuncia pública en redes sociales.

La gravedad de la situación radica en la total falta de conocimiento sobre el paradero de los dos hombres.

La hermana de Reinaldo Andrés ha buscado apoyo diplomático, realizando una denuncia ante la Cancillería colombiana el 30 de octubre. Aunque las autoridades colombianas le informaron que escalarían el caso directamente al consulado y que la contactarían, hasta el momento de esta nota, Marcela no ha recibido ninguna noticia ni apoyo oficial del gobierno colombiano.

"Nosotros acá también hemos intentado que se haga pública esta denuncia, porque no hemos recibido como tal un apoyo del gobierno de acá como para tratar de ubicarlos, porque es que ni siquiera sabemos dónde están", finalizó.

