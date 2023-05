“No sacamos a Enel”: Consejo de Palabreros por suspensión de parque eólico en La Guajira

El proyecto de energía eólica en La Guajira, que desarrollaba la multinacional italiana Enel, fue suspendido debido a conflictos con la comunidad local con la empresa. Al respecto, Aníbal Mercado, director del consejo de Palabrero de La Guajira , aclaró la postura de las comunidades indígenas, de las que, dijo, no se oponían a la obra.

"Primero, hay que aclarar que no somos la contraparte, no estamos en contra de los proyectos de energía . Sí, queremos que se desarrollen los procesos energéticos, sí, pero no así. Y nunca hemos tenido ni un sí ni un no contra Enel, es más, no conocemos a ningún representante de Enel", dijo en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Mercado señaló que, si hay alguna responsabilidad por la suspensión del proyecto, considera que es responsabilidad de Enel por no haber acatado el mandato wayúu, emitido por las organizaciones indígenas, en conjunto con la ONU . Este mandato, según explicó, establece las rutas para el ingreso de terceros a los territorios indígenas, teniendo en cuenta la importancia de los territorios para las comunidades.

A la pregunta sobre si se sienten ganadores al lograr la suspensión del proyecto, Mercado fue enfático al afirmar: "No, no, nosotros no hemos sacado a Enel, no lo hemos sacado ni hemos tenido nunca un choque. Hemos planteado desde nuestra organización con el ministerio y con el Gobierno".

El director del Consejo de Palabreros explicó que su preocupación radica en el impacto social que estos proyectos pueden tener en las comunidades indígenas e hizo hincapié en la importancia de reconocer y respetar los derechos de las comunidades. Además, advirtió sobre los riesgos de la pobreza, la miseria, el desplazamiento y la expropiación de territorio que podrían resultar de las acciones de las multinacionales en La Guajira.

Al ser cuestionado sobre los bloqueos y supuestos pedidos de dinero a Enel por parte de las comunidades, Mercado reiteró nunca hubo choques con la empresa. Enfatizó que no puede revelar quiénes fueron los responsables de la salida de Enel, pero afirmó que es necesario tomar en cuenta la situación social y el impacto en las comunidades en lugar de enfocarse únicamente en los intereses empresariales.

Enel suspende proyecto Parque Eólico Windpeshi

Enel anunció el miércoles la suspensión indefinida de la construcción del Parque Eólico Windpeshi en el departamento de La Guajira. Esta decisión, según la compañía, fue tomada como respuesta a las constantes protestas de las comunidades locales y las altas expectativas que exceden el margen de actuación de la empresa.

"Esta decisión (...) fue tomada luego de realizar rigurosos análisis y estudios de viabilidad, que concluyeron que no es posible para la compañía continuar con la construcción de Windpeshi", afirmó el gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica, Eugenio Calderón.

