No se pueden poner barreras irrazonables para elegir plataformas de transporte: Alianza In

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, Didi y Cabify en Colombia, buscando determinar si infringieron el régimen de protección de la competencia y el transporte. Al respecto hablaron en Mañanas Blu con Camila Zuluaga el director de ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, y la líder de ConduApp (grupo que agremia a los conductores de aplicaciones de vehículos particulares), Samai Camacho.

José Daniel López comentó que respeta las decisiones de las autoridades administrativas, pero esta, en específico, le genera “alerta” y lo “preocupa tremendamente” porque ya hay un precedente de la Corte Suprema de Justica del 2023 que ya había resuelto una polémica que había entre una de las plataformas y una empresa de taxis que demandó por supuesta competencia desleal.

“Las autoridades públicas no le pueden poner barreras irrazonables a los ciudadanos para disfrutar de estos desarrollos científicos y tecnológicos y que cuando haya que decidir sobre este tipo de casos, la autoridad no se puede ir a lo taxativo de normas, la mayoría son del año 90 del siglo XX, cuando todavía a duras penas estaba abriendo correo electrónico (…) Para traer eso a la realidad presente, la autoridad tiene que ser consciente que hay una diferencia grande entre la época en la que se produce la norma y la época en que se aplica la norma y la Superintendencia de Industria y Comercio, en nuestra respetuosa opinión, no está considerando eso”, detalló.



Consideró que puede poner en riesgo el trabajo e ingresos de más de 100.000 familias que dependen de esta actividad. Además, señaló que esta decisión podría afectar la libertad de los usuarios, quienes tienen el derecho de elegir cómo moverse por las ciudades del país.

Por su parte, Samai Camacho destacó la importancia de regular esta industria para garantizar la seguridad de los usuarios. Afirmó que el Estado debe tomar medidas concretas para proteger tanto a conductores como usuarios de posibles abusos y delitos. También resaltó la necesidad de reconocer y proteger la economía popular, en la cual se encuentran incluidos conductores de aplicaciones y también taxistas.

