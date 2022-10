No tenemos un solo peso para implementación de los acuerdos: defensor del Pueblo

El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret dijo que la Defensoría en este momento no tiene un solo peso para la implementación de los acuerdos de La Habana.



“Que la Defensoría del Pueblo en este momento no tiene un solo peso para la implementación de los acuerdos de paz. La entidad que promulga los derechos humanos no tiene como defender al pueblo. Si no podemos defender al pueblo no podemos defender la paz”, explicó.



Hizo un llamado al Congreso de la República de los recursos a la Defensoría del Pueblo que requiere para trabajar en el postconflicto.