“No tienen nada que ver”: embajador García-Peña sobre declaraciones por abuso de drogas en Colombia

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, se refirió al informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de ese país que critica al Gobierno nacional, argumentando que en la administración del presidente Gustavo Petro se han tomado decisiones erradas y habría una alerta por supuesto consumo de estupefacientes en altos niveles del Gobierno.

Dijo García-Peña que a Colombia “no le gusta ese lenguaje” y que este tema “no tiene nada que ver con las discusiones sobre la relación entre Estados Unidos y Colombia”, y aclaró que las relaciones diplomáticas los dos países se mantiene, a pesar de los momentos de tensión que se han presentado en los últimos meses. Resaltó que el Gobierno ha tenido acercamientos con la Casa Blanca con dos prioridades: la imposición arancelaria y la política migratoria de la administración Trump.

Hay que recordar que en el Congreso de los Estados Unidos se debate la posibilidad de reducir el dinero que entrega a Colombia destinado a tareas diferentes a temas relacionados con seguridad y lucha antidrogas.

Aunque no se especifica en cuánto quedaría el apoyo final, el informe sí reseña que hoy están girando $208 millones de dólares. Dice el documento: “El Comité observa que la administración Petro no ha aprovechado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover las metas y objetivos comunes. Por lo tanto, los fondos para Colombia se reducen en un 50 % con respecto al nivel del año fiscal 2025 para asistencia no militar”.