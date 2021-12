Normalidad, estricta bioseguridad y baja afluencia: así avanzan elecciones de Consejos de Juventud

En el marco del inicio de las elecciones de lo s Consejos Locales y Municipales de Juventud , el presidente Iván Duque se comprometió con los 10.000 jóvenes que van a resultar electos en estos concejos y los más de 12 millones que van a participar, con recursos para espacios físicos de deliberación.

La elección del Consejo Nacional de Juventud que emana de la elección de los departamentales que hagan los municipales ya contará con todo nuestro respaldo. El ministro del interior, no solamente con instrucciones mías, ya ha asignado recursos para que tengamos ese espacio de deliberación, el espacio de acompañamiento, el espacio de entrenamiento y el respaldo también para que participen con todas las instancias del gobierno nacional Dijo Duque

“Hoy gana la democracia colombiana, hoy gana la juventud colombiana, y hoy Colombia vota y elige joven”, concluyó Duque.

A su vez, el ministro del Interior, Daniel Palacio, entregó un parte de normalidad en lo que denominó “un ejemplo real de democracia”.

“Los alcaldes tendrán que disponer los lugares en donde los Consejos Juveniles trabajaran y con el Gobierno Nacional estaremos trabajando con el Consejo Nacional de Juventud que tendrá que elegir un representante ante la Nación. Ese Consejo ya tiene un espacio que es la ESAP donde tendrán capacitación y acceso a becas”, manifestó el ministro.

La Policía Nacional reportó que se adelantaron 290 traslados de material electoral a través de 86 rutas seguras acompañadas por la institución.

La Registraduría Nacional del Estado Civil instaló un total de 6.058 puestos de votación en todo el territorio colombiano, de los cuales, 4.774 están ubicados en el área urbana y 1.284 en el área rural, conformados por 19.991 mesas.

Nosotros no estamos dándole una oportunidad a los jóvenes, son ellos quienes nos la están dando. La democracia invierte en lo más grande de nuestra nación: nuestros jóvenes. Pasaron 8 años para hacer realidad estas elecciones, hoy le cumplimos al país dijo señaló el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega.

Por otro lado, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó estas elecciones como un hito y un hecho histórico para el contiene y, además, aseguró que es un ejemplo para otras naciones para que los jóvenes pueden tener una participación política.

"Si no damos a los jóvenes la responsabilidad política de promover ideas, de promover proyectos y de encontrar soluciones. No hay ningún tema que les sea ajeno a los jóvenes en ningún país del mundo, no hay ningún tema que les sea ajeno a los jóvenes en Colombia y, por lo tanto, la opinión de los jóvenes a lo largo y a lo ancho del sistema política tiene que ser escuchada", afirmó.

En estas elecciones, el 50% de las personas habilitadas para votar son hombres, es decir, 6'141.000 personas y el otro 50% son mujeres.