Nos sentimos solos enfrentando a militares venezolanos: líder social de Catatumbo

La líder campesina Carmen García, que enfrentó a los militares venezolanos que hace una semana invadieron territorio colombiano, reveló en BLU Radio detalles de cómo se dio la invasión y las razones de su decisión.



“Llegaron en helicóptero, llegaron hasta los cultivos de coca y ellos sabían que estaban en territorio colombiano y lo que habían hecho”, dijo.



Añadió que la explicación que ellos dieron es que un croquis les indicaba que estaba en territorio venezolano.



“Ese día ellos venían ese día, el 15, a erradicar las otras fincas y querían llegar hasta el río que es de Vetas de Oriente, pero cuando los abordé ellos admitieron que estaban equivocados”, dijo.



Le puede interesar: Gobierno envía nota de protesta a Venezuela por incursión de militares en Tibú.



Agregó que en total eran 200 militares los que invadieron el territorio, los cuales traían motosierras, palas y gasolina: “Venían a acabar con todo lo que pudieran en esa vereda”.



De otro lado, dijo que no entiende por qué el Ejército colombiano no se acercó, a pesar de que se les aviso con tiempo, pues el día anterior ya se había registrado una invasión en la que habían intimidado a los campesinos.



“Nos sentimos muy solos y por eso estamos tratando de llegar a los medios de comunicación”, expresó.



En un video, publicado por Noticias Caracol , se ve la forma en que Carmen García les deja claro a los uniformados venezolanos las razones por las que no pueden estar en territorio colombiano.



Publicidad