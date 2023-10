Nuestra visión era que todo lo que fuera UP teníamos que darle muerte: ‘HH’ en la JEP

Ever Velosa, alias ‘HH’, comandó el Bloque Bananero de las AUC y en las últimas horas entregó su testimonio como testigo ante el despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez, quien investiga los delitos cometidos durante el conflicto en el Urabá .

Blu Radio conoció la audiencia de Velosa ante la JEP , donde se refirió a las afirmaciones que hacían los hermanos Castaño sobre presuntos acuerdos entre paramilitares y comandantes de la extinta guerrilla de las Farc .

“Lo que he escuchado y lo escuché por propia boca de Vicente y Carlos en charlas, es que Fidel sí tuvo un acuerdo con las Farc, pero cuando el EPL existía, mucho antes de existir las autodefensas en el Urabá, entiendo que iban guerrilleros allá a las Tangas, él mandaba a Teresita y al hermano Héctor en garantía a los campamentos de las Farc y, venían los comandantes de las Farc a hablar con Fidel, eso es muy conocido en el interior de las autodefensas. Ese acuerdo era de no agresión y atacar al EPL, porque Fidel tuvo una guerra grande con el EPL”, señaló ‘HH’.

Sobre los “objetivos” que tenían los paramilitares en el Urabá, señaló que hubo despojo de tierras, pero también apoyo a los bananeros.

El objetivo era controlar, nosotros, toda la zona bananera y evitar que los sindicatos siguieran teniendo esta fuerza laboral que tenían, porque los bananeros perdían demasiado dinero. El Urabá tiene una particularidad, que el mar no era muy hondo y cuando los barcos llegan se tenían que quedar en la parte de afuera, entonces de ahí es que sacan en Nueva Colonia, en unos bongos, llevan las cajas de plátano hacia el barco. Entonces ¿qué hacían los sindicatos? Cuando el barco llegaba y se parqueaba allá desde ese momento los bananeros comienzan a facturar porque había que pagarle al barco por estar parado ahí, entonces los sindicatos paraban cuando el barco ya estaba parado para presionar a los bananeros y cederles en sus peticiones, porque tienen que pagarle al barco que está parado y la fruta se les está quedando, entonces ese era un modo de presión para que los bananeros tuvieran que pagar o ceder en algunas peticiones. El principal objetivo mío no era un plan rastrillo, sino fortalecer el poderío de los empresarios ante el empleado y tratar de limpiar esa zona para poder después ser retomada. Cuando llegamos al Urabá el objetivo siempre fue la zona bananera relató ‘HH’.

Por último, aseguró que el 90 % de las personas que fueron asesinadas en el Urabá no tenían ningún vínculo con las guerrillas, pero que fueron casos que se presentaron por los señalamientos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.

“El error fue que nos vendieron que todo aquel que fuera de la UP era de las Farc, esa era la idea que nosotros teníamos y la visión que nos enseñaron y la política que nos metieron en la cabeza. Para nosotros Farc y UP eran supuestamente igual que porque la UP había sido creada por las Farc y que seguían siendo de las Farc", contó.

Nuestra visión y nuestro objetivo era que todo lo que fuera UP teníamos que darle muerte. Nos dicen que en Urabá todos los sindicatos estaban infiltrados por las guerrillas, unos por el EPL y otros por las Farc, entonces que esos sindicatos eran manejados por las guerrillas, por eso había que darles muerte. La información que teníamos, hoy en día sabemos que es errónea, porque yo lo he dicho que de las miles de personas que matamos en el Urabá yo creo que 90 % no tenían ningún vínculo con la guerrilla añadió ‘HH’.

Así, explicó que las autodefensas tenían la idea de que la derecha apoyaba la democracia y que trabajaron conjuntamente con algunos policías a los que les pagaban mensualidad y otros altos oficiales adscritos a la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa.