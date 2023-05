"No gestioné ninguna desmovilización; fue negociación del Gobierno": general (r) Ramírez sobre EPL

Desde hace varios meses algunos exjefes paramilitares han entregado su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre una presunta falsa desmovilización que se habría registrado en 1996, cuando guerrilleros que pertenecían al EPL, entregaron las armas, pero realmente pasaron a las filas de las AUC.

Esta operación se habría coordinado, presuntamente, según dijo Salvatore Mancuso ante la JEP, entre los generales en retiro Iván Ramírez y Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, y Carlos Castaño, exjefe paramilitar, también se hicieron referencias a funcionarios del Gobierno de ese entonces.

“El comandante Carlos Castaño habló directamente con el ministro Serpa antes de que recibiera a Hernán Gómez y le pidió que lo recibiera y ya Hernán Gómez presentó la parte legal, pero el comandante Castaño habló con Serpa, o sea, desde el Gobierno de Samper sabían que esto era una operación de AUC, que estaba involucrada en este tema de la desmovilización”, señaló Mancuso.

El general (r) Iván Ramírez comparece ante la JEP en el caso que investiga los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, allí, negó su responsabilidad en la falsa desmovilización.

“Quiero comentarle a usted y al país, porque esto lo están viendo, yo como comandante de división no organicé, planeé, ni gestioné ninguna desmovilización, es más, no tenía atribuciones para hacer eso”, le dijo el ex comandante de la Primera División del Ejército al magistrado Gustavo Salazar durante la diligencia.

En el mismo sentido, señaló que estas desmovilizaciones se coordinaban al nivel del Gobierno nacional directamente con los grupos y que él considera que no hubo una falsa desmovilización.

“Nosotros no podemos negar que estas desmovilizaciones fortalecieron a las AUC porque llegó gente que les produjo inteligencia y les dieron armas, pero fueron unas negociaciones directas con el Gobierno, con diálogos previos que fueron secretos”, señaló el general (r) Ramírez.

