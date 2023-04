“Nuestras Fuerzas Armadas no merecen esos despidos ni que las deterioren”: expresidente Uribe

Desde la ciudad de Valledupar, en un foro denominado ‘Las Regiones vuelven al Centro’, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, defendió a las Fuerzas Militares y la política de seguridad democrática. Durante su intervención, el exmandatario mandó un mensaje al actual Gobierno ante el posible deterioro que estarían sufriendo la fuerza pública.

“Nuestras Fuerzas Armadas no han sido privilegiadas con la impunidad, han sufrido mucho. A muchos de sus integrantes los han condenado y a otros los han acusado injustamente y han tratado de desmontarlas. Muy respetuosamente quiero decir al odio de los colombianos, desde Valledupar, y al oído del Gobierno, que nuestras Fuerzas Armadas no merecen que las deterioren, no merecen esos despidos masivos porque no son golpistas, porque siempre han respetado la Constitución, la voluntad del pueblo”, indicó Uribe en un auditorio.

Además, el líder del Centro Democrático fue enfático en señalar que el deterioro de las Fuerzas Militares inició desde que se firmaron los acuerdos de paz con las Farc al igualarlas con el terrorismo.

“Hicieron otra cosa con las Fuerzas Armadas en ese proceso con la Farc, las maltrataron y las pusieron de igual a igual con el terrorismo. Colombia no puede aceptar eso, tiene que rechazar ese hecho. Una cosa eran las Fuerzas Armadas que estaban destruyendo las democracias como lo hicieron en Guatemala”, indicó Uribe.

Frente al aumento de los cultivos ilícitos en el país, Uribe aseguró que se deben enfrentar con prontitud para hallar soluciones sociales o, de lo contrario, serán un problema mucho más grave a futuro.

“Mientras no se enfrente en el país estos fenómenos, mientras no haya una política de seguridad, los delincuentes siempre van a engañar al Estado con acuerdos de paz que se convierten en factores de reproducción del terrorismo, por favor que cosa tan difícil y uno de un país extorsionado”, afirmó.

