Nuevas alianzas políticas se tejen en Antioquia con enfoque en la protección de la niñez

Tras varios encuentros y consultas con líderes locales, distintos sectores políticos de Antioquia anunciaron coincidencias programáticas en torno a la protección de la niñez y el fortalecimiento institucional, temas que han cobrado relevancia en el debate público de cara al panorama electoral nacional.

En este contexto, la exconcejal y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Nataly Vélez, confirmó su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, destacando que el punto de unión radica en la necesidad de adoptar medidas más rigurosas para garantizar los derechos de los menores de edad.

De acuerdo con Vélez, el acuerdo político se sustenta en la convicción de que la protección de la niñez debe trascender las diferencias partidistas y convertirse en una prioridad nacional. La propuesta busca impulsar reformas que fortalezcan las sanciones por delitos de abuso sexual y promuevan mayor eficiencia en las instituciones encargadas del cuidado y atención a las víctimas.

“Nos estamos jugando el presente y el futuro del país, y es momento de poner por encima los intereses superiores de Colombia. Abelardo es coherente con lo que este equipo político ha defendido durante más de 12 años: a la niñez se le cuida y se le protege, y si es necesario, se defiende con acciones cada vez más contundentes”, señaló Vélez.



Desde el equipo de Abelardo de la Espriella se resaltó la importancia de esta articulación política en Antioquia, que agrupa a concejales, alcaldes y líderes locales que comparten una agenda basada en la defensa de la niñez y la coherencia ideológica. Entre ellos se encuentra el concejal de Medellín Miguel Iguarán, junto con varios ediles y representantes municipales que acompañarán este proceso en distintas subregiones del departamento.

“Tomamos la delantera con un candidato coherente. Somos los primeros en sumarnos a Abelardo porque creemos que las decisiones más importantes se toman por coincidencias ideológicas y no por transacciones políticas”, concluyó Vélez.