Nuevas medidas para mejorar calidad de servicios aeronáuticos en Colombia

La Aeronáutica Civil anunció nuevas medidas para mejorar la calidad de los servicios aeronáuticos en Colombia. (Lea también: ¿Cuáles son los derechos y deberes de los usuarios en el sistema aeronáutico? )



Entre las medidas están:



1. Incentivo a la compensación: Promover un acuerdo rápido entre usuario y aerolínea.



2. Se incrementa el monto de las sanciones.



3. En vuelos denotados las compensaciones se empezarán a contar a partir del minuto 75 de espera, no del 120, como está actualmente.



4. Ya no es necesaria la queja del usuario para iniciar una investigación por parte de Aerocivil.



5. En cuanto a la toma de aviones por pasajeros, se aumenta considerablemente la sanción para los pasajeros. Se judicializará si incurren en delitos.



6. Reformas al régimen sancionatorio.



Además, la Aerocivil anunció sanciones como las siguientes, en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes: (Lea también: ¿Dónde pueden presentar quejas los usuarios contra las aerolíneas? )



-Mal servicio de aerolíneas pasa de 10 a 15 SMLV



-Vuelos demorado de 15 a 23 SMLV



-No reacomodar a pasajeros de vuelos cancelados en tres horas siguientes pasa de 20 a 30 SMLV



-Demoras en entrega de equipajes q sobrepasen las 24 horas pasa de 10 a 15 SMLV