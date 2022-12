Nuevo choque Gobierno-ONU por cifra de exguerrilleros que salieron de zonas veredales

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Jean Arnault, sostuvo que el 55 por ciento de los excombatientes de las Farc ya no se encuentran en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación.



"Los exguerrilleros eran 8 mil al 20 de mayo en las zonas veredales cuando concluyó el desarme. Quedaban el 70 por ciento en agosto y hoy quedan 45 por ciento los excombatientes que todavía están en los espacios territoriales", explicó.



Comentó que la salida se debe a que un número de excombatientes han querido reunirse con sus familias, hacer política o encontrar reincorporación por sus propios medios.



"Sin embargo, el mayor determinante de las salidas efectivamente es la pérdida de confianza que ofrecen los espacios territoriales", explicó.



Dijo que muchas promesas incumplidas han animado a los excombatientes a abandonar las zonas.



"Los Espacios Territoriales del Gallo y Policarpa han sido abandonados en su totalidad", sostuvo.



Insistió que otros problemas es la falta de actualización de bases de datos de las autoridades lleva a que miembros de las Farc que están certificados por la Oficina del Alto Comisionado están todavía detenidos por la policía.



"Tienen dificultades para acceder al sistema bancario o firmar contratos con el Estado, los servicios de salud son limitados para casos más graves", expresó.



Arnault insistió que falta todavía de perspectiva certera de reintegración productiva a largo plazo de los exguerrilleros.



Por su parte, el representante por el Gobierno Nacional del Consejo Nacional de Reincorporación, Joshua Mitriotí, dijo que un 30 por ciento de los exintegrantes de las Farc han dejado los espacios territoriales, a diferencia de la cifra de la ONU, que estima son del 55 por ciento.



“Muchos se han ido en busca de oportunidades con sus familias, han salido a realizar actividades de la organización y pueden volver. Otros han tomado rutas de reincorporación individual”, sostuvo.



Asimismo, dijo que no todos los excombatientes que están saliendo van a parar a las filas de las disidencias. "La disidencia no es más del 5 por ciento. Estamos hablando de unos 800 que están siendo combatidos con todo el vigor de las Fuerzas Armadas", explicó.



Proceso de reincorporación no ha empezado: Farc



De otro lado, el integrante de la dirección de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, ‘Jairo Quintero’, dijo que el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc aún no ha comenzado.



"Yo creo que es uno de los aspectos que más debilidades tiene por ejemplo tal y como lo planteamos pues el proceso de reincorporación no ha empezado", explicó.



Dijo que, al día de hoy, los exguerrilleros no cuentan con "un centímetro de tierra" para empezar la planeación de sus proyectos productivos y su modelo de vida.





