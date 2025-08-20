Nuevo intento para la licencia de paternidad: abecé de lo que podría cambiar en Colombia

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, ha vuelto a radicar un proyecto de ley crucial para revivir el aumento de la licencia de paternidad en Colombia. Este tema, que generó gran expectativa durante la reforma laboral, fue excluido en el tercer debate de la comisión cuarta del Senado sin discusión.

La representante Carrascal dijo sentir tristeza por esta exclusión, especialmente porque dijo que la justificación dada, una supuesta falta de fondos, contradice un concepto que ella explicó; este nuevo intento busca “garantizar más tiempo para los padres con sus bebés en casa”, un punto que considera fundamental.

Aunque lo ideal para la representante Carrascal sería una licencia “igualitaria entre padres y madres”, lo que, según estudios, previene la discriminación de las mujeres en el mercado laboral y fomenta la redistribución de las labores de cuidado y crianza compartida, su propuesta inicial apunta a 12 semanas para los padres.

Este plazo de 12 semanas fue “acordado en la mesa de concertación salarial” por el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras, según aclaró en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Sin embargo, durante las discusiones previas de la reforma laboral, la propuesta de licencia de paternidad se fue reduciendo: de 12 a 10, luego a seis semanas y, finalmente, se aprobó un aumento de solo dos semanas, es decir, un mes en total, según detalló la representante.

Y es que el nuevo proyecto de ley del que habla la representante Carrascal retoma la fórmula de las 12 semanas, con una “implementación gradual" si es aprobado:



Una vez la ley entre en vigencia: de 2 semanas a 5 semanas.

de 2 semanas a 5 semanas. En el año 2026: de 5 semanas a 8 semanas.

de 5 semanas a 8 semanas. En el año 2027: de 8 semanas a 12 semanas.

¿Quién paga la licencia?

La representante Carrascal fue enfática al aclarar el financiamiento de estas licencias. El reconocimiento económico de la licencia de paternidad estaría a cargo de la Entidad Promotora de Salud (EPS) correspondiente a cada trabajador.

El pago sería proporcional al número de semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación o previo a la adopción, ya que la licencia aplicaría tanto para hijos biológicos como adoptivos.

Ella destacó que son los “trabajadores y las trabajadoras quienes pagan sus propias licencias de maternidad o paternidad” a través de sus cotizaciones al sistema de salud, y no los empleadores.

Más allá del aspecto económico, la representante Carrascal describió este proyecto como una “reflexión cultural sobre el apoyo a las maternidades y la crianza”. Argumentó que la sociedad necesita que las mujeres sigan dando a luz para sostener los sistemas productivos y pensionales, pero no ofrece las condiciones sociales y materiales para hacerlo.

Señaló que las labores de cuidado no remuneradas de las mujeres representan, incluso, una “jornada laboral adicional diaria” en comparación con los hombres.

Por eso, subraya la necesidad de una “redistribución de estas responsabilidades” para que niños y niñas crezcan con sus padres. La representante también enfatizó que el cuidado representa “casi un 20 % del Producto Interno Bruto (PIB)” del país, y sostener estas prácticas es una “responsabilidad del Estado”, no solo de las madres de manera individual.