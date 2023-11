“Nunca hubo menores en el avión de Epstein en el que yo me monté”: Andrés Pastrana

En el marco del rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana , por señalamientos por supuestas relaciones con el narcotráfico y ataques personales por el episodio del 'Lolita Express', el exmandatario habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

"Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total", dijo el expresidente sobre el mandatario.

A lo que Petro respondió que interpondría una demanda en su contra y revivió el caso Lolita Express , avión de Jeffrey Epstein y en el que Pastrana viajó en dos ocasiones. “Jamás fui amigo de Epstein ni me subí al "lolita express" y por eso sé que es dignidad”, escribió el presidente en su cuenta de X.

En medio de la entrevista con Blu Radio, Pastrana le salió al paso a las declaraciones y reiteró que nunca hubo menores en el avión, en el cual se movilizó en dos ocasiones.

“Yo me monté en el avión de Epstein y quiero dejar una cosa muy clara, nunca hubo menores en el avión de Epstein que yo me monté. Segundo, el vuelo y por qué iba yo a Cuba, porque teníamos una reunión precisamente que había pedido de hablar con el presidente de Cuba en ese momento, que era en ese mismo caso Fidel Castro. Entonces se celebró esa reunión en Cuba, en La Habana, con Fidel Castro, pero reitero, en el vuelo no había menores, para que quede eso claro”, dijo.

El exmandatario, además contó la historia de por qué se movilizó en ese avión y se desligó completamente de las acusaciones contra Epstein.

Sobre la historia del avión y los señalamientos contra el magnate dijo que se enteró después, pues en ese momento se trataba de un banquero, al cual prácticamente le consiguió una cita con Castro.

“Epstein en ese momento era un banquero. Los organismos de inteligencia más importantes del mundo son los cubanos. Epstein lógicamente fue investigado por los organismos de inteligencia, como sucede siempre, los presidentes y por lo general se hace toda una investigación de las personas que van a visitarlo a uno, y usted se imagina la inteligencia que van haciendo la investigación sobre este, no había absolutamente nada, segurísimo”, reiteró.

Hay que decir que no es la primera vez que los políticos tienen un rifirrafe en redes sociales, sin embargo, sí sería la primera en que trasciende a los estrados judiciales.

Vea aquí la entrevista con el expresidente: