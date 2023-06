“Nunca sentí que Benedetti quisiera hacerme el cajón”: mininterior, Luis Fernando Velasco

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , también se pronunció sobre la polémica que ahora atraviesa el Gobierno de Gustavo Petro por cuenta de los audios filtrados del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti , en los que expuso la forma en cómo se habría conseguido parte de la financiación para la campaña presidencial.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Velasco se refirió, además, a la relación que llevaba con Benedetti, con el que se conoce de hace años y, por eso, dijo que las declaraciones del exfuncionario posiblemente se deban a un momento de dolor por el que está atravesando. En ese sentido, pidió “no destruirlo como persona”, pues ya reconoció “su equivocación”.

“Debe tener muchas cosas en su cabeza, mucho dolor, que sé yo, lo que él mismo reconoce, algo de tragos. Honestamente me quedo con otras cosas que conocí de Armando y no con esas palabras que, de verdad, no me mortifican. Lo entiendo, es una situación difícil que debe estar viviendo”, comentó.

Publicidad

¿Siente que Armando Benedetti intentó hacerle ‘el cajón’?

Uno de los audios que más controversia ha causado es, justamente, en el que Benedetti le reclama a Sarabia , exjefe de gabinete, por el puesto que le fue asignado como embajador en Caracas . Según lo que se escucha, él pedía un cambio y otro puesto dentro del Gobierno, como el que actualmente ocupa Velasco.

Al respecto, el ministro contestó que nunca sintió que Benedetti quisiera hacerle el “cajón” y, aunque el exfuncionario considerará que era apto para el puesto en su momento, el que asignó los cargos fue el presidente Petro, quien mantuvo en el Gobierno a Velasco y sacó a Benedetti, esto, tras el escándalo.

“Yo recibí un ofrecimiento generoso del presidente. Asumí con seriedad la tarea, tengo que sacar adelante unas responsabilidades que el señor presidente me dio. Nunca sentí ese ‘cajón’, es probable que Benedetti consideré, y muchos lo podrán pensar, que tiene las calidades para el momento político ideal y ayudar a coordinar la política en el país; quien nombra no pensaba lo mismo de manera que estoy yo ahí”, sentenció.

Publicidad

Sobre el papel de Armando Benedetti en el Gobierno de Petro y lo que significó en la campaña, el ministro del Interior dijo que fue “importante” cuando lo necesitaron. En ese sentido, añadió que la polémica que ahora lo rodea se dio, en parte, porque el exembajador estaba “alterado” con la exjefa de gabinete.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:

Le puede interesar: