Obras en aeropuertos y El Dorado y Alfonso Bonilla, afectadas por paro camionero

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advirtió que varias obras, entre ellas las que se adelantan en los aeropuertos El Dorado de Bogotá, el Alfonso Bonilla Aragón de Cali y la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, comienzan a sufrir importantes retrasos, pues hace 20 días no reciben insumos como cemento o combustible, esenciales para sus actividades constructivas.



El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, explicó que en el caso de las obras de la terminal aérea de Bogotá, los efectos del paro están afectando al proveedor de cemento, Holcim Colombia, cuya planta de producción está ubicada en Boyacá y no ha podido despachar hace dos semanas los pedidos requeridos para las obras de ampliación del aeropuerto.





“Es inconcebible que un bloqueo liderado por sectores marginales y de dudoso proceder esté poniendo en jaque el desarrollo del país, las pérdidas ocasionadas por el paro no solo se traducen en términos económicos sino en serias afectaciones a la competitividad del país”, dijo Caicedo.



También señaló la difícil situación de las obras del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, a donde no ha llegado el asfalto que requiere la terminal para la construcción de la plataforma, accesos viales y bermas. “Los insumos requeridos para hacer la cubierta del aeropuerto, los cuales provienen de Cartagena, hoy están varados en Honda”.



El dirigente gremial agregó que apoya la decisión del Gobierno de no ceder ante las presiones y el chantaje de quienes lideran los bloqueos en el país.