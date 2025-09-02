Ofrecen $50 millones de recompensa por responsables de asesinato de médico en Pitalito

Durante un consejo de seguridad extraordinario realizado en Pitalito, las autoridades del departamento del Huila anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del médico Hernando Vargas Díaz, de 41 años.

El crimen ocurrió cuando hombres armados lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones, cuando se movilizaba en su motocicleta por una vía céntrica del municipio de Pitalito. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, dejando al profesional de la salud sin vida.

“Se ha dispuesto una recompensa de 50 millones de pesos que ofrecemos a las personas que nos suministren información que nos permita, de manera ágil, identificar y ubicar a los responsables de estos graves hechos, para poder tener una respuesta contundente frente a esta situación que se ha presentado en el municipio de Pitalito”, confirmó Juan Carlos Casallas Rivas, secretario de Gobierno del Huila.

Como parte de las acciones inmediatas, se dispuso un refuerzo con unidades de inteligencia y personal de investigación criminal para avanzar rápidamente en el esclarecimiento de este acto violento.

“Hay un fortalecimiento de la Policía con 15 unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que estarán realizando acciones preventivas en todo el municipio; 10 unidades del Comando Especial Antiextorsión, y 5 unidades de la Sijín para apoyar las investigaciones”, agregó el funcionario.

Por su parte, el Ejército Nacional anunció el despliegue de unidades motorizadas y un Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, compuesto por 41 hombres, que llegará al municipio el próximo 13 de septiembre.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que confíe en las instituciones y brinde información que permita avanzar con las investigaciones y fortalecer las estrategias de prevención del delito.