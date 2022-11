Ojalá que en encuentro Uribe-Pastrana-Trump no haya intereses políticos: Pinzón

El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, se refirió a la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.



Según Pinzón, no se trató de una cita formal entre los exmandatarios y el jefe de la Casa Blanca y aseguró que se trata de la nueva dinámica que ha impuesto del presidente Trump desde su llegada al poder.



“Hubo un encuentro, no una reunión ni una cita formal, donde para ser franco no tengo claro cómo se forjó, pero es así como lo definen, como un encuentro de paso (…) El estilo del presidente Trump es diferente, el escoge cómo se reúne, dónde se reúne, el simplemente adelanta su reunión a nosotros nos corresponder aceptarlo y entenderlo”, dijo Pinzón.



El embajador señaló que, aunque se desconoce lo se habló en ese encuentro, espera que se haya dado por encima de intereses personales o políticos y siempre buscando el beneficio del país.



“Hemos tenido una relación de estado y los intereses de Colombia, más allá de las posiciones, son los que deben prevalecer (…) Se busca es que se defienden los interese de Colombia y que lleguen los recursos a Colombia”, señaló.



Pinzón indicó que parte de su trabajo es el de buscar que se mantengan los recursos de ayuda internacional que Estados Unidos ha venido aportando a Colombia en los últimos gobiernos y que estos encuentros esporádicos deben ayudar a ese fin.