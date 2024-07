ONU DDHH ha recibido 98 denuncias sobre homicidios de líderes sociales en Colombia en 2024

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió al menos 98 denuncias sobre homicidios de líderes sociales en Colombia, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024. Hay 27 casos que ya fueron verificados por Naciones Unidas y 34 están en proceso de verificación. De los 27 casos verificados, al menos 5 se registraron en el Cauca.

Justamente en los últimos días, Juliette de Rivero, la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, visitó el Huila. Allí sostuvo reuniones con líderes sociales del departamento y mostró su preocupación por la expansión de los grupos armados en esa zona del país.

"Estamos preocupados por las afectaciones a los derechos humanos generadas por grupos armados no estatales que tienen presencia y que han expandido su presencia en este departamento. En particular, nos preocupa el reclutamiento infantil, las amenazas que sufren las personas defensoras de derechos humanos, pero en particular los miembros de las Juntas de Acción Comunal y los líderes y lideresas indígenas amenazadas por la presencia de grupos armados no estatales que tratan de controlar a la población civil", señaló de Rivero.

Durante esta visita, la ONU también recolectó información sobre casos de extorsión en el departamento, lo que está afectando el desarrollo y la economía campesina e indígena.

“Esperamos que las negociaciones del gobierno con actores armados que tienen presencia en este departamento surtan efecto y exigimos y demandamos a los grupos armados no estatales respetar a la población civil que merece tranquilidad, protección de la vida y del medio ambiente”, aseguró de Rivero.