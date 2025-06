ONU DDHH pide a grupos armados no reclutar y entregar a niños que estén en las filas

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos rechazó los recientes ataques registrados en diferentes municipios del Valle y Cauca, que dejan al menos 8 personas asesinadas.

“La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos verificó los hechos ocurridos y tras el análisis de la situación solicita a todas las autoridades del Estado competentes realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer la verdad sobre estos graves hechos y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de estos”, señalan desde Naciones Unidas.

En el mismo sentido le pidieron a los grupos armados dejar de reclutar menores y entregar a los niños que están en las filas de estas estructuras.

“La Oficina de ONU Derechos Humanos también reitera su llamado urgente a los grupos armados no estatales a respetar los Derecho Humanos y sus obligaciones frente al Derecho Internacional Humanitario. La Oficina nuevamente insta a los grupos armados no estatales a no reclutar niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, y a liberar a aquellos que tenga en su poder”, explica la ONU.

ONU DDHH recibió 6 denuncias por homicidios de líderes en Arauca durante últimos dos meses Foto: AFP

Además, desde Naciones Unidas le hicieron un llamado a toda la sociedad colombiana para que se rechacen todas las formas de violencia.

“La Oficina llama a la sociedad en su conjunto a que: actúe desde la empatía y la solidaridad demostrada en estos últimos días; a que rechace toda forma de violencia, a que se sume a la construcción de una cultura de paz y resolución de los conflictos de forma no violenta, y a que trabaje por un desarrollo humano que promueva la realización de derechos para todas las personas, un ejemplo de estos esfuerzos es la Mesa de Diálogo social del norte del Cauca”, se lee en el comunicado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.