ONU preocupada por denuncia de posible vulneración de derechos de Uribe en Corte Suprema

A través de una carta al canciller Carlos Holmes Trujillo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, manifestó las preocupaciones que tiene en el proceso que le adelanta la Corte Suprema de Justicia al senador Álvaro Uribe y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.



Según Sayán, al senador Uribe se le están vulnerando los derechos al debido proceso y a la igualdad en el proceso penal. Además, resalta una posible falta de imparcialidad de la Sala de Casación Penal de la Corte.



"El 16 de febrero de 2018, la Sala de Casación Penal, habría ordenado investigar al Sr. Álvaro Uribe Vélez, sin embargo, está Sala habría perdido la competencia para investigar al Sr Uribe Vélez desde la adopción del Acto Legislativo N 1 según la cual la investigación debería estar a cargo de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema", resaltó la carta.



Además, señala la carta que en el caso del Uribe Vélez se habría incurrido en: a) Vulneración al debido proceso por haber sido conocido su caso por juez no competente habiéndose invadido la competencia de la Sala Especial de Instrucción, b) vulneración de la igualdad en el proceso penal al negársele acceso al expediente y, en consecuencia, a interrogar testigos de cargo, c) falta de imparcialidad de la Sala de Casación Penal, d) restricción de acceso a la doble instancia, e) quebramiento del principio de igualdad en los tribunales.



En cuanto Andrade, manifiesta la ONU que es preocupante que a) Vulneración al debido proceso por haber sido conocido su caso por juez no competente habiéndose invadido la competencia de la Sala Especial de Instrucción, b) vulneración de la igualdad en el proceso penal al negársele acceso al expediente y en consecuencia interrogar a testigos de cargo, c) restricción del acceso a la doble instancia, d) quebramiento del principio de igualdad en los tribunales.



Finaliza su misiva argumentando que la mayoría de los hechos expuestos refieren a posibles violaciones de derechos fundamentales de Prada Artunduaga y de Uribe Vélez.

