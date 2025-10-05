Operación militar en Amazonas deja ocho disidentes de las Farc fuera de combate y un menor rescatado

El Ejército asestó un golpe a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, a través de una operación en Puerto Santander y Mirití Paraná, en la que capturaron a cuatro integrantes de este grupo, la neutralización de otros 4, el sometimiento a la justicia especial de uno de los integrantes y, lo más importante, la recuperación de un menor de edad.

Las autoridades incautaron elementos de guerra como: tres fusiles, diez proveedores, 799 cartuchos, un revólver y una escopeta. Sin embargo, también se encontró material de comunicaciones, embarcaciones, más de 9 toneladas de droga (marihuana), 27 millones de pesos en efectivo y medicamentos.

“Este contundente resultado operacional contra las estructuras que delinquen en el sur del país, fue posible mediante el empleo de las capacidades diferencial de las Fuerzas Militares, como el ataque de precisión con apoyo aéreo, enmarcada bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y respeto por los Derechos Humanos”, se lee en un comunicado del Ejército.

Disidencias Farc. Suministrada

En medio de la ofensiva aérea desplegada por por parte de la Armada y la Fuerza Aeroespacial, según información de inteligencia, hay nuevas afectaciones a estas estructuras por lo que las operaciones del Ejército continúan en la zona.



Es importante destacar que las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva constante en el norte del departamento del Amazonas, zona que alias Iván Mordisco empleaba como corredor de movilidad para las economías ilícitas. De acuerdo con las autoridades, las operaciones adelantadas durante este año han permitido debilitar de manera significativa las estructuras criminales y logísticas de esa facción.

De manera paralela, las Fuerzas Militares continúan ejecutando acciones ofensivas en diferentes regiones del país, con el objetivo de estabilizar los territorios y reducir la capacidad delictiva de los grupos armados ilegales.