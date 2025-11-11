Operativo contra 'Iván Mordisco' en Guaviare dejó 19 muertos

Ofensiva militar ordenada por el presidente Gustavo Petro contra alias ‘Iván Mordisco’ en Guaviare deja hasta el momento 19 muertos y un presunto disidente capturado, además de abundandye material de guerra y fusiles incautados. Los operativos siguen en la zona cerca del municipio de Calamar.

Ayer, el presidente Gustavo Petro anunció que ordenó una ofensiva militar en Guaviare, según dijo en X: "Ofensiva militar contra 'Iván Mordisco' en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares", escribió el mandatario en la mencionada red social.

El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez Suárez, informó en la madrugada de este lunes sobre el comienzo de la operación, y aseguró en esa misma red social que se trata de una "contundente operación ofensiva" contra "estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos" del Guaviare.

"Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional están ejecutando esta operación en las selvas del Guaviare (...). Operación en evolución", detalló Sánchez Suárez.



Alias 'Iván Mordisco', cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera, lidera el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz de 2016 y actualmente tiene presencia en varias regiones del país, entre ellas Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.