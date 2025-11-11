En vivo
Operativo contra 'Iván Mordisco' en Guaviare dejó 19 muertos

La ofensiva del Ejército, ordenada por el presidente Petro, deja además un presunto disidente capturado, además de abundante material de guerra y fusiles incautados.

