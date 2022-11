Operativos contra Uber dejan 9 vehículos inmovilizados durante paro de taxis en Bogotá

Centenares de taxistas iniciaron desde muy temprano una protesta contra la operación supuestamente "ilegal" de la plataforma tecnológica Uber, marchando desde diferentes puntos de la ciudad, sin ocasionar mayores problemas de movilidad.

"Inician las marchas del gremio de taxis en Bogotá, las movilizaciones se desarrollan con normalidad a esta hora", señaló la Secretaría de Movilidad de Bogotá en su cuenta de Twitter.

El organismo agregó que en la capital aproximadamente1.500 vehículos participan de la manifestación.

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que se las marchas se han realizado en orden con unas contadas excepciones en el norte de la ciudad donde se registraron bloqueos que no estaban autorizados.

“Es un balance positivo, la marcha es organizada, los responsables los representantes de los taxistas se concentraron en los corredores autorizados”, agregó.

Bocarejo indicó que se han realizado operativos contra el transporte ilegal con un saldo de 9 vehículos inmovilizados pertenecientes a plataformas digitales.

La protesta de los taxistas, que en su mayoría no está prestando el servicio, busca presionar al Gobierno para que bloquee la plataforma tecnológica Uber, "por ser ilegal" y porque "tiene a miles de conductores en la quiebra total", aseguraron algunos de sus voceros.

"No queremos bloquear vías, vamos a hacer una marcha pacífica", manifestó uno de los conductores en el norte de Bogotá.

"No más transporte ilegal, Uber fuera", "Santos, no más Uber", señalan algunas de las pancartas con las que los taxistas marchan lentamente hacia el centro de la ciudad.

Las protestas se realizan también en otras ciudades como Pereira, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, entre otras, en donde se registra un plan tortuga que ha ocasionado que el transporte sea lento, y en donde se han intentado presentar bloqueos que han sido disueltos por la Policía.

Estos son los recorridos de la protesta, previstos en Bogotá:

1. Bahía Éxito 170.

Hora de convocatoria: 5:30 a.m.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Recorrido:Autopista Norte, Carrera 30, Calle 26.

Encuentro: Calle 26 x Carrera 30.

2. Parque el Tunal

Hora de convocatoria: 5:00 a.m.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Recorrido: Carrera 24, Av. Boyacá, Calle 26.

Encuentro: Cementerio Central, sobre la carrera 24 (parqueadero).

3. Engativá

Hora de convocatoria: 5:00 a.m.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Recorrido: Calle 64, Av, Mutis, Av. Cali, Calle 26.

Encuentro: C.C. Tuyo (Calle 64 x 113)

4. Techo

Hora de convocatoria: 5:00 a.m.

Hora de salida: 7:30 a.m.

Recorrido: Av. Américas, Calle 13, NQS (s-n), Calle 26.

Encuentro: Estadio Techo.

5. Museo de los niños

Recorrido: Calle 63, NQS, Calle 26.

Encuentro: Cr. 60 (Av. Esmeralda)

Estos son los compromisos y recorridos autorizados para las movilizaciones de taxistas del 10 de mayo de 2017 en Bogotá:

1. Los promotores de la marcha y el gremio de taxistas se comprometen a que las manifestaciones se desarrollarán de manera ordenada y pacífica, acatando todas las disposiciones establecidas en el Código de Policía y obedeciendo las indicaciones que impartan las autoridades competentes.



2. Los promotores de la marcha se comprometen a que no habrá niños presentes en las protestas, en cumplimiento de la Ley de infancia y adolescencia.



3. Los representantes del gremio y promotores de las manifestaciones se comprometen a que no realizarán bloqueos de intersecciones y de vías ni operación tortuga con el fin de garantizar la movilidad y funcionamiento de la ciudad.



4. Los representantes del gremio se comprometen a disponer de toda la infraestructura necesaria para llevar a buen término la manifestación pública en conformidad con las consideraciones establecidas en el oficio número 20173200144191 emitido por la Secretaría de Gobierno el 4 de mayo de 2017.



5. Los promotores de la manifestación se comprometen a respetar y no invadir los carriles exclusivos de TransMilenio, así como en el tramo peatonal de la Carrera Séptima únicamente deberán circular peatones.



6. Los representantes del gremio y promotores de las manifestaciones se comprometen a informar y divulgar a todos los participantes de las manifestaciones sobre lo dispuesto y acordado.



Así mismo, los representantes del gremio y promotores de las manifestaciones acordaron cinco puntos y recorridos autorizados de las manifestaciones, ajustados a los que solicitaron en el documento número 2017-421-015467-2 del 26 de abril de 2017, el cual fue radicado en la Secretaría de Gobierno.