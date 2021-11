Oposición califica de “vergonzoso” que Gobierno radique proyecto de Escazú sin mensaje de urgencia

El Gobierno anunció la radicación en el Congreso del proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú . El anuncio lo dio el ministro de Ambiente, Carlos Correa, desde Glasgow, donde se encuentra en la cumbre de la COP26. Hay que recordar que este proyecto tenía mensaje de urgencia del Gobierno en la legislatura pasada, pero se hundió por falta de trámites.

Desde la oposición ya reaccionaron a este anuncio asegurando que el Gobierno dilata el trámite del proyecto para que no tenga éxito. Según el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien además aseguró que pedirá ser ponente de la iniciativa, “el primer enemigo de su ratificación es la bancada de Gobierno y buscaremos que esta discusión y trámite se acelere al máximo, no más foros, no más dilaciones. Es urgente que se proceda a votar la ratificación de esta importante convención”.

Gobierno oportunista. Mi posición sobre la tardía radicación del proyecto para supuestamente ratificar el Acuerdo de Escazú: pic.twitter.com/TYTzwZZA8L — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 1, 2021

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, calificó de vergonzoso que el proyecto no se radique con mensaje de urgencia pues, según él, esto complicará su aprobación.

“El presidente Iván Duque debe dejar de posar en las pasarelas internacionales como un ambientalista mientras incumple sus compromisos internacionales en Colombia. Debe convocar a su bancada y a su coalición de Gobierno a que ratifiquen el Acuerdo de Escazú”.

El objetivo principal de este acuerdo es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones acerca del medioambiente y la protección de los líderes ambientales, entre otros temas.

