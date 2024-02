'Antonio García', comandante del ELN, anunció que responderán ataques de FF. MM. a pesar del cese

'Antonio García', comandante del ELN, anunció que la guerrilla responderá los posibles ataques de las Fuerzas Militares contra ellos aun con un cese al fuego bilateral con el Gobierno vigente y que fue prorrogado recientemente.

García le dijo en un cuestionario a Reuters que, si les atacan sus estructuras, es lícito defenderse. Aseguró que tropas del Ejército avanzaron recientemente a uno de sus campamentos y que los guerrilleros dispararon al aire para disuadir a los militares sin hacerles daño.

"De ahora en adelante, sin abandonar el honor militar, nuestros combatientes responderán de manera efectiva, se abrirá fuego a los avances enemigos y se defenderá de sus ataques", le aseguró a Reuters.

El comandante de la guerrilla advirtió que van a “combatir militarmente” a las disidencias de Iván Mordisco, al Clan del Golfo y a la Segunda Marquetalia; dice él que están dedicadas al narcotráfico.

Vale la pena recordar que ya se han realizado seis ciclos de conversaciones de paz, y se acordó un cese bilateral al fuego, la creación de un fondo de multidonantes para financiar el proceso de paz, al tiempo que la guerrilla se comprometió a suspender los secuestros económicos.

El pasado martes 6 de febrero, terminó el sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN en La Habana, Cuba. Allí se acordó prorrogar por seis meses el cese al fuego bilateral y avanzar en la participación de la sociedad civil en el proceso, sin embargo, también hubo otros acuerdos que tienen que ver con las acciones humanitarias.

Al cierre del ciclo, la jefe de la delegación del Gobierno, Vera Grabe se refirió a los resultados de estos días de conversaciones, señalando que la crisis por la que ha pasado el proceso ha permitido el fortalecimiento del mismo.

"Ampliamos con algunas acciones específicas; no utilizar de manera alguna menores de edad en el conflicto armado, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas; no entorpecer ningún tipo de misión de organismos, como bomberos, defensa civil, cruz roja, Naciones Unidas, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en las diferentes emergencias que se presentan; no promover, apoyar, tolerar, encubrir o favorecer grupos armados con fines ilegales de cualquier tipo, en particular las que constituyen cualquier forma de paramilitarismo", explicó Grabe.