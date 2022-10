Realizan plantón en terminal de transportes de Cali por supuesto caso de homofobia

Un grupo de activistas de la comunidad LGTBI realizó un plantón en la noche del pasado martes frente a una de las empresas de buses que opera desde la terminal de transportes de Cali alegando un supuesto caso de homofobia contra una joven.

El hecho se presentó el pasado el pasado 27 de febrero en la vía Cali – Jamundí cuando una funcionaria del Inpec abordó un bus de la empresa Coomotoristas.

Según afirma la mujer, que pidió omitir su nombre por razones de seguridad, en los puestos delanteros viajaba una pareja de ancianos que se bajaron del bus durante el trayecto. Cuenta que en ese momento le solicitó al conductor que la dejara sentar en uno de esos lugares.

“Le solicito al señor que me deje sentar y me dice que “el puesto es solo para mujeres”, entonces yo le digo que soy mujer y me responde: “pues vístase como tal”, por lo que me sentí rechazada y discriminada”, aseguró.

Entre tanto, la joven agregó que durante el recorrido se inició un alegato porque, según ella, el conductor la discriminó por su condición sexual.

“En medio de la discusión el hombre me golpea en una de pierna y yo lanzo un gas pimienta para defenderme”, agregó la mujer.

El hecho fue denunciado a través de sus redes sociales donde también se puede observar en un video que, acompañada por un oficial de la Policía, reclamó ante la empresa de transportes. No obstante, afirma que la persona que estaba en taquilla también la discriminó.



Tras conocerse este caso, el Comité Municipal LGTBI de Cali expresó a través de un comunicado que rechazan todo tipo de discriminación e invitaron a un plantón que se realizó el pasado martes.

Con pancartas, pitos y arengas, los manifestantes exigieron a la empresa de transportes que respetaran a su comunidad y que no discriminaran a nadie por su condición sexual, de religión o de piel.

Cabe resaltar que la mujer interpuso una denuncia por discriminación, además fue incapacitada por varios días ya que asegura que el ataque la afecto psicológicamente.

Hasta el momento la empresa de transportes no se ha pronunciado al respecto.