Se registran alteraciones al orden público en Antioquia y el Catatumbo

Se reportan fuertes combates entre el Ejército y EPL en el Catatumbo, cerca al sitio donde se han concentrado 220 personas desplazadas por la violencia de la zona.



Tropas del Ejército adscritas a la trigésima brigada y guerrilleros de EPL mantienen combates en zona rural del municipio de San Calixto en el Catatumkbo, Norte de Santander



Según relata el personero de la población, José Luis Franco, se escuchan detonaciones y sobrevuelos muy cerca a las veredas san roque y los corregimientos La Quinta, Quebrada Grande, Purgana y Las Damas, donde se han concentrado más de 220 personas que huyen de los enfrentamientos armados registrados hace más de una semana en Norte de Santander.



“Complicada la situación, se escuchan sobrevuelos, el helicóptero estaba como disparando y suenan bombazos hacia la zona baja, más o menos cerca de donde están los desplazados, cerca de Quebrada Grande y me reportan que posiblemente se pueda presentar un nuevo desplazamiento hacia San Calixto”.



El personero señaló que los problemas crecen porque los guerrilleros le manifestaron a los conductores que no pueden transitar por la vía alterna debido a que no se ha podido desactivar el carro bomba instalado en el sector hace unos días.



Ataque de integrantes Clan Golfo entre Buenavista y La Apartada.



Este viernes sobre las 12 del mediodía en el sector conocido como entrada al Burro fueron atacadas 2 patrullas motorizadas de DITRA.



El ataque lo realizaron integrantes del Clan Golfo con fusil AK - 47 y 2 granadas de fragmentación.



En el hecho resultó lesionado por la caída de la motocicleta ununiformado quien se encuentra fuera de peligro con laceraciones.



La patrulla se encontraba realizando un puesto de control en el kilómetro 34 vía La Apartada. El hecho es atribuido a alias ‘Cobra 2’, cabecilla del Clan Golfo en la zona.



Escuche en este audio más información sobre:



-Desde La Habana, el comandante de las FARC, alias Timochenko se pronunció sobre el nuevo acuerdo de paz que se logró con el Gobierno Nacional, el jefe guerrillero aseguró que acuerdo es sagrado y fue fundamental la participación de todos los actores.



-Luego de la intervención a Electricaribe, se conoce una nueva queja que interpuso la empresa en el Ministerio de Comercio.



-La Asociación de EPS de Colombia aceptaron las deudas que tienen con los hospitales públicos, pero consideran que ese es sólo un pequeño problema comparado con la politización que presentan las administraciones de esos hospitales.



-Dos frentes húmedos provocarán lluvias en la totalidad de Colombia durante este fin de semana, hay alerta por deslizamientos e inundaciones.



-El Fiscal General de la Nación dijo que hay pruebas contundentes contra una Fiscal en Sincelejo que hacía requerimientos económicos a un Alcalde.



-Falcao volvió con gol en su equipo el Mónaco de Francia.



-Según un informe de Bogotá Como Vamos, cada día en la ciudad ocurren en promedio 10 casos de delitos sexuales contra los menores de edad; las localidades del Sur de Bogotá es donde más se presenta esta problemática.