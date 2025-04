Van 24 integrantes de la fuerza pública asesinados por criminales en los últimos días

Una emboscada de criminales de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá', mientras un grupo de militares del pelotón del batallón de Infantería N.°19 Joaquín París salía de permiso, dejó un saldo de 7 militares asesinados y cinco secuestrados que fueron liberados horas después. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que en los últimos días un total de 24 miembros de la fuerza pública, entre ellos 13 policías y 11 militares, han sido asesinados.

El grupo de militares se desplazaba desde la antigua Área de Capacitación y Reincorporación de Charras hacia San José del Guaviare. Allí, de un momento a otro, fueron atacados por los delincuentes, quienes, en medio de la respuesta defensiva de los militares, usaron civiles que llegaron a la zona y que obstruyeron el accionar de las Fuerzas Militares, según denunció el segundo comandante del Ejército , general Erick Rodríguez. Para el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esto representa una traición a los compromisos a los cuales se llegó con estos grupos al margen de la ley para llegar a la paz.

“Esto representa una traición a esos compromisos para transformar el territorio hacia la paz, pero también un crimen atroz, un delito muy grave frente a la constitución política y la ley colombiana. Asesinar a un militar o a un policía es un grave delito que, de acuerdo a nuestra legislación, acarrea hasta 37 años de cárcel, independientemente de si cumplen o no cumplen el derecho internacional humanitario los criminales”, dijo Sánchez.

Según el ministro, el decreto con el cual se suspendieron las operaciones militares en la que está incluido el bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias ‘Calarca’ va hasta el próximo 18 de mayo y sólo hasta esa fecha se analizará si se saca este grupo de la medida o incluso si se prorroga. Lo cierto es que, según el general Hugo López, jefe de Estado mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, estos criminales se han expandido por lo menos cinco zonas del país.

“Este hecho no nos debilita, nos vuelve más fuertes, este hecho no nos divide, nos vuelve más unidos, este hecho no nos doblega, nos levanta aún más para proteger a cada colombiano y por ello siempre he dicho claramente los alineamientos a la fuerza pública, a nuestros militares y a nuestros policías deben emplear en su máxima capacidad toda la inteligencia y la contrainteligencia y las acciones operacionales que correspondan para proteger a cada colombiano, pero también para proteger a nuestra fuerza pública”, añadió Sánchez.