Óscar Iván Zuluaga aceptaría cargos en imputación por caso Odebrecht

Este lunes, 10 de julio, se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía ante un juez en contra del excandidato presidencial en 2014 Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático por haber recibido un millón seis mil dólares de la multinacional brasileña Odebrecht.

Blu Radio conoció detalles de la estrategia de defensa de Óscar Iván Zuluaga y lo más probable es que el excandidato a la campaña presidencial de 2014 acepte su responsabilidad en los delitos que le acusa la Fiscalía, es decir, que se declararía culpable de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y del delito de presunto enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la Fiscalía, en caso inicial, no solicitaría medida de aseguramiento privativa de la libertad, es decir que, la entidad no pediría que Óscar Iván Zuluaga fuera a la cárcel ni que tenga casa por cárcel. Sin embargo, aún está por verse si eventual tendría algún tipo de medida de aseguramiento que fuese no restrictiva de su libertad.

Asimismo, otro caso que se conocerá en la audiencia es el futuro de David Zuluaga, el hijo de Óscar Iván Zuluaga y quien fue su jefe de campaña.

Cabe resaltar que, en la campaña del 2014 el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga venció a Juan Manuel Santos en primera vuelta y luego perdió en la segunda después de que Santos fuera reelegido.

