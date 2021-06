En entrevista con BLU Radio, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, admitió que el apoyo de algunos congresistas del Centro Democrático a Donal Trump, en las elecciones de Estados, Unidos hicieron daño a las relaciones del actual gobierno norteamericano con el colombiano.

Añadió que, si bien de parte del presidente Iván Duque no había una directriz en ese sentido, los apoyos de algunos sectores a Donald Trump sentaron un precedente negativo.

“No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente. (…) Lo que si le tengo que admitir es que lo otro sí causó daño. Ese precedente fue muy negativo, no se debe repetir y es un precedente en el que un poder interviene y genera una dislocación en una relación, nada más y nada menos en la más importante que tiene Colombia”, explicó.

Santos agregó que todo esto dejó una lección: “Que la política es para dentro, no para afuera” y agregó que el hecho sí generó una repercusión en las relaciones y no se atrevió a decir que a eso se deba que, cinco meses después, Joe Biden no haya llamado al presidente Iván Duque.

“Hicieron daño, tengo que ser absolutamente sincero. Se lo dijeron al presidente Duque algunos congresistas, cuando hablaron con él el año pasado en noviembre y diciembre. Sí se generó un problema con esa intervención, un problema importante”, añadió.

Santos agregó que los problemas fueron ya superados y que hoy las relaciones están en un mejor momento.

Escuche la declaración de Francisco Santos en Mañanas BLU: