Pago de afiches por Odebrecht no sería soborno sino infracción administrativa: Santos

Las confesiones de Roberto Prieto a BLU Radio siguen generando reacciones. Esta vez el presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con El Tiempo , señaló que confió en este hombre para que dirigiera sus campañas en 2010 y 2014.

Santos aseguró que nombró gente de reconocida trayectoria y que el propio Prieto ya había confesado públicamente, en BLU Radio, que había actuado sin su consentimiento.

“Nombré gente de reconocida trayectoria en los cargos directivos de la campaña. Y les di instrucciones y reglas claras y tajantes sobre cómo actuar (…) El propio Roberto ya respondió esa pregunta cuando confesó públicamente que actuó sin mi conocimiento”, dijo Santos.

El presidente también habló sobre su reunión con Marcelo Odebrecht en Panamá y aseguró que fue un encuentro como el que ha sostenido con otros empresarios que tienen inversiones en Colombia, además, afirmó que estuvo acompañado por la canciller María Ángela Holguín y su secretaria privada.

“En el marco de la Cumbre de las Américas, me reuní, como es mi deber, y lo hago regularmente, con múltiples empresarios con intereses en Colombia. Hay que subrayar que en ese momento el señor Odebrecht no tenía ninguna investigación, no se tenía ninguna sospecha, ni estaba envuelto en ningún escándalo. De esa reunión hay un acta y me acompañaron las ministras de Relaciones Exteriores y de Comercio, la secretaria general y otros funcionarios”, señaló el mandatario.

Santos fue claro en señalar que, si bien se pudo haber ordenado desde su campaña la contratación de 2 millones de afiches con pagos de Odebrecht, esto no significa que se haya configurado un soborno, y aceptó que si es una falta, esta es de carácter administrativo.

“Aquí hay una diferencia de fondo que algunos pretenden obviar. Un soborno es un pago ilegal para obtener un beneficio indebido por parte de un funcionario, en particular del Estado. Eso es un delito. Otra cosa muy distinta es que haya aportes a una campaña no reportados en las cuentas, que es una infracción administrativa. De lo que me he enterado es de que en 2010 hubo un aporte que violó las normas de mi campaña. Totalmente inaceptable. Quiero que le quede claro a todo el mundo. No acepto ni tolero ni lo uno ni lo otro. Que las autoridades investiguen a fondo y podamos saber pronto los resultados.”, agregó.

Confesión de Roberto Prieto

Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2014, reconoció en BLU Radio que efectivamente hubo una “operación irregular” en 2010 cuando el comité financiero de la campaña de Juan Manuel Santos buscó “fondear gastos” con recursos de Odebrecht.

Esto fue una operación irregular

Prieto confirmó que en 2010, para la primera campaña de Juan Manuel Santos, los 2.000 afiches efectivamente fueron pagados con recursos de la firma brasileña Odebrecht, señalada de financiar las campañas presidenciales en 2010 y 2014.

“Yo ordené los afiches con plata de Odebrecht, eso quedó claro. En la campaña, los financieros fueron los que hicieron el acercamiento con ellos. Lo irregular fue haber ido a fondear unos recursos con Odebrecht para la campaña, eso fue una operación irregular donde el presidente no tuvo nada que ver”, dijo Prieto.

“Así como le digo que sí fui irregular, el comité tiene que salir a aceptar que la génesis de eso fue irregular y que hicimos quedar mal al presidente”, agregó Prieto.

Prieto aceptó que las leyes electorales colombianas prohíben aceptar dinero de una empresa extranjera y no declarar las cuentas en los libros de contabilidad.

Así mismo, aseguró que “las dos campañas no fueron financiadas con dineros de Odebrecht” y, aclaró, que una cosa fueron los afiches de la campaña de 2010 y lo otro el contrato de Paddington con Sancho para un estudio que, según el gerente de la campaña 2014, era para la firma brasileña.

Yo no conseguí esos recursos, yo los operé

Prieto aseguró que para 2010 él operó los recursos que consiguieron desde el comité financiero de la campaña. Así mismo, indicó que el presidente Juan Manuel Santos no sabía lo que sucedía y que en para la campaña de 2014 no se recibió dinero de Odebrecht.

“Le repito, yo no fui el de la génesis de la consecución de esos recursos, yo los operé. La irregularidad es evidente. Está claro que hubo parte de un equipo financiero que se acercó a Odebrecht para buscar financiar unos afiches. El presidente de esto no tenía ni idea. En 2014 Odebrecht no se volvió a meter”, dijo.

Escuche en este audio más información sobre:

-6 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en carreteras del país durante este puente festivo y más de 1 millón 200 mil vehículos se han movilizado por carreteras del país en lo corrido del fin de semana.

-Volvieron las lluvias torrenciales en el norte de Perú. Aumenta caudal de ríos en Lima. Se teme desbordes.

-El Gobierno nacional presentará en el Congreso un proyecto de adición al presupuesto para que el Invías pueda contratar las obras de la Ruta del Sol 2.

-Todo el departamento de Antioquia está en alerta por las fuertes lluvias y los vientos. Hay 3 mil 400 personas en el último censo de afectados con mayores incidencias en Mutatá y Nechí donde ya se declaró la calamidad pública.

-En el río Magdalena en Barrancabermeja fue declarada la alerta naranja por el alto nivel de las aguas. Autoridades alertan que está a solo 50 centímetros de la cuota de desbordamiento y hay riesgo de inundación.

-Más de 10 viviendas afectadas y 3 vehículos atrapados dejan las fuertes lluvias en Manzanares, Caldas. La Unidad de Gestión del Riesgo mantiene la alerta roja por desbordamientos e inundaciones.

-En un sector exclusivo del norte de Cali fue encontrado en una bolsa negra y con señales de tortura el cuerpo de un hombre, al parecer habitante de calle.

-11 personas fallecieron en marzo por influenza asociada a desnutrición en la Sierra Nevada de Santa Marta, según reportó en las últimas horas el Instituto Nacional de Salud.

-El volante Daniel Torres se unió en las últimas horas a la concentración de La Selección Colombia en Barranquilla. Hoy llegarán 9 jugadores más a la concentración del combinado nacional.

-Ante la controversia por si deben entrar un operador o varios para manejar el servicio eléctrico en la costa Caribe, el gobernador del Atlántico considera que se debe revisar el esquema nacional jurídico que servirá de base para el proceso de escogencia del operador.

-Denuncian que funcionarios de la División de Recursos Humanos del Senado de la República estarían ofreciendo intermediación en el nombramiento de cargos, a cambio de un presunto favorecimiento económico.

-Un patrullero de la Policía resultó herido, luego de un hostigamiento registrado en el departamento del Cauca.

-En Manizales, fue capturado el Coronel en retiro Orlando Rivas, por presuntamente facilitar la acción de paramilitares en el departamento de Sucre.

-Las Farc avanzan en acercamientos con sectores políticos y sociales para garantizar implementación de acuerdos de paz.

-Capturado en el Huila exmilitar vinculado por el caso de guaca de las Farc será trasladado en las próximas horas hasta la ciudad de Bogotá.

-Atlético Nacional derrotó al Medellín en el clásico paisa por la Liga Águila. Hoy se jugará el clásico vallecaucano y el capitalino.

-El mundo de la música está de luto. La estrella del Rock and Roll, Chuck Berry, falleció ayer a los 90 años de edad en los Estados Unidos.