La respuesta de Petro a quienes lo acusan de acabar el sistema de salud: “Pamplinas”

El presidente Gustavo Petro respondió este miércoles, 24 de enero, a las críticas frente a los cambios que pretende adelantar con la reforma a la salud con la que pretende transformar el sistema para fortalecer la atención primaria y también llevar la atención a los "territorios abandonados”.

"Llevan dos años, desde que subimos al Gobierno, diciendo que tienen el mejor modelo de salud a los colombianos y que se va a desbaratar con nuestra reforma a la salud, ¡Pamplinas!", dijo el presidente Gustavo Petro desde el municipio de Guapi, Cauca.

El presidente Petro pretende llevar la atención sanitaria a todos los rincones y fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades; sin embargo, críticó lo que denominó como “el tecnócrata de abajo” por la falta de agilidad en los cambios sociales que busca su gobierno.

“Me da temor que en este tiempo el Gobierno tampoco sea capaz, porque se deja dominar del tecnócrata de abajo que impone la decisión. Cuando dijimos hay que hacer el plan de inversión en cada Ministerio y cada entidad para la región excluida, no se ha hecho. No es que los códigos no permiten en el sistema, qué carajo, la técnica sigue a la política, no la política a la técnica de dónde sacaron esas conclusiones”, reclamó Petro.

El pasado martes 23 de enero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió contra los críticos de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno, que está en trámite de aprobación en el Congreso, y dijo que los empresarios deben aportar más dinero para solucionar los problemas de este sector.

"Si los empresarios siguen insistiendo en que no alcanza la plata, que los empresarios comiencen a poner la plata para solucionar el problema de la salud", dijo Jaramillo en Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste), sede del Gobierno colombiano durante esta semana para abordar los graves problemas de la región del Pacífico.

Las declaraciones del ministro Jaramillo se dieron luego de que 18 exministros colombianos publicaran una carta en la que criticaban no solo la reforma de Salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro , sino otras medidas tomadas para el sector.

"Las decisiones del Gobierno nacional durante los últimos meses desconocen la realidad y agravan la situación que enfrenta el sistema de salud y nos encaminan hacia un colapso que afectará el derecho a la salud de millones de colombianos", señalaron los firmantes.

Los exministros se hicieron eco de cambios en la financiación del sistema de salud , en concreto del incremento del 12,01 % del valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con la cual el Gobierno financia los servicios y tecnologías de salud, aumento que consideran "insuficiente".

En diciembre del año pasado, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó la polémica reforma, una de las banderas del presidente colombiano, Gustavo Petro, tras largas discusiones que se extendieron durante dos meses.

La iniciativa logró 87 votos afirmativos y 37 negativos en medio de acaloradas discusiones de los partidos de oposición que aseguran que la reforma no solucionará los problemas del sector, por el contrario destruirá los avances logrados.

