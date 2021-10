Pandora Papers: director de DIAN confirma que hay mencionados que no han declarado en Colombia

El director de la DIAN, Lisandro Junco, confirmó que hay personas mencionadas en Pandora Papers que no han declarado en Colombia sus activos en el exterior.

Según el funcionario, quien se defendió porque su nombre aparece en el listado de los Pandora Papers, de los 588 mencionados hay algunos que no han declarado en Colombia y que eso hace parte de las investigaciones que adelanta el organismo.

“Si no está declarada es lo que está mal porque incluso puede iniciar una investigación de tipo penal si no está declarada”, especificó.

A través de una carta de siete puntos, el director de la DIAN, aclaró por qué su nombre aparece en la investigación.

“Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos”, manifiesta en primera instancia.

Publicidad

“Cómo se lo expliqué en varias ocasiones a los periodistas de estos medios, no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada. La firma allí mencionada está activa, pero no opera desde su creación hasta la fecha. Aun así, cumple con todas las obligaciones tributarias tanto en Estados Unidos, como aquí en Colombia, y está declarada en el Formulario F160 de activos en el exterior”, añade.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: