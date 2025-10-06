Papá de soldado que murió en Cesar: “Presidente Petro caricaturiza y riculiza la muerte de mi hijo”

La muerte del soldado Carlos José Mejía, ocurrida el pasado miércoles en un batallón del municipio de Aguachica (Cesar), ha despertado una profunda controversia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien relacionó el hecho con una supuesta “pena de amor” y una “competencia económica”. Su padre, Luis Carlos Mejía, rechazó públicamente esas afirmaciones y pidió respeto para la memoria de su hijo.

“El presidente caricaturiza y ridiculiza la muerte de mi hijo. No entiendo qué lo lleva a hacer eso”, dijo con voz entrecortada en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu.

“Jamás tuvo motivos para quitarse la vida”

Luis Carlos Mejía, visiblemente afectado, relató los momentos previos al fallecimiento de su hijo y cuestionó la versión oficial del Ejército Nacional, que hasta ahora solo ha informado que el caso “es materia de investigación”.

“Mi hijo hace quince días vino de permiso, estaba contento, hacía planes, quería quedarse en el Ejército. Era un muchacho normal, alegre, sin signos de depresión”, explicó. Carlos José, de 20 años, prestaba su servicio militar en el corregimiento de La Mata, municipio de Aguachica, a una hora y media de Curumaní, su tierra natal. Según el testimonio de otros uniformados, el joven habría salido al baño y poco después se escuchó una ráfaga de disparos.



El Presidente Petro es irrespetuoso e insensible ante el dolor ajeno. Sigue insistiendo en el caso del soldado que se quitó la vida y ya va en que la novia, que no sabe si es la novia, depronto se fue con otro con más plata y el fallecido “no compitió”.



Chisme barato para… pic.twitter.com/ZILhFx18Yb — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) October 3, 2025

El padre insiste en que no existe certeza sobre lo ocurrido: “No tengo claridad de si fue un tiro o una ráfaga. Nadie nos ha dado una versión oficial. Y lo más extraño es que, si fue un suicidio, ¿cómo alguien se dispara varias veces?”.

Dolor y desconcierto en la familia Mejía

La familia Mejía aún no asimila la pérdida. Luis Carlos recuerda a su hijo como un joven disciplinado y entusiasta, con aspiraciones dentro de la institución.

“Tenía cualquier futuro en el Ejército”, dijo un mayor durante el sepelio, según relató el padre.

“Carlos José iba a cumplir 21 años en diciembre. Era un muchacho bien parecido, querido, responsable. Jamás mostró problemas amorosos ni económicos que lo llevaran a una decisión así”, aseguró.Sobre la hipótesis de una supuesta relación sentimental como causa del hecho, Mejía fue enfático:

Tremenda parada la que le da el papá del soldado asesinado a Petro, por querer politiquear con la muerte de su hijo.

¡Honor y respeto a nuestros héroes de la patria! 🇨🇴

¡Fuera el sinvergüenza guerrillero! pic.twitter.com/yBPdtV4EAe — WILMER Pacheco Trujillo (@JoseWilmerPache) October 5, 2025

“Eso que dice el presidente de una novia, de una pelea por dinero, es falso. Nosotros no conocíamos ninguna relación actual. Él perdió una bebé con una muchacha del pueblo hace cuatro meses, pero jamás mostró tristeza ni señales de depresión”.



“Presidente, déjenos vivir nuestro duelo”

El punto más crítico de la entrevista fue el reclamo del padre por el uso político que, según él, el Gobierno hizo del caso. Tras los comentarios del presidente en redes sociales, el dolor de la familia se multiplicó por los ataques y burlas en internet.

“En pleno velorio de mi hijo me tocó hacer un video diciéndole: Presidente, déjenos tranquilos, déjenos vivir y asimilar lo que está pasando. No nos utilice”, expresó.Luis Carlos Mejía negó además haber invitado al mandatario a su casa, como él afirmó en una alocución nacional:

Jamás he hablado con ese señor, ni me ha llamado nadie de Presidencia. Falso. Yo nunca lo invité a mi casa. Lo que hizo fue mentir

Las declaraciones del presidente Petro, en las que asoció la tragedia con un supuesto conflicto sentimental y económico, generaron una ola de indignación en redes sociales y entre sectores de oposición. El caso del soldado muerto en Cesar trascendió el ámbito militar y se convirtió en un debate sobre los límites del discurso político frente al dolor de las víctimas.

Luis Carlos Mejía lamentó que, en medio de su duelo, se haya visto envuelto en un fuego cruzado de acusaciones ideológicas: “Me acusan de tener nexos con la senadora María Fernanda Cabal solo porque una vez me tomé una foto con ella en un evento público. No tiene sentido. Mi hijo no puede ser bandera de nadie”.

