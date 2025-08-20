Papa León XIV anima a teólogos en Bogotá a afrontar conflictos actuales con caridad

El papa León XIV alentó este miércoles a los participantes del XVII Congreso Internacional de Teología Moral, que se celebra en Bogotá los días 20 y 21 de agosto, a reflexionar sobre los "desafíos" y "conflictos" actuales, siguiendo el ejemplo de los santos con una "actitud caritativa, comprensiva y paciente".

En un telegrama publicado por la Santa Sede, dirigido al reverendo Óscar Báez Pinto, el pontífice saludó a los organizadores y participantes del evento y expresó su deseo de que las jornadas sean "una ocasión para reflexionar sobre los desafíos, cambios y conflictos actuales a la luz de la Revelación divina".

Papa León XIV. Foto: AFP

"El Santo Padre los invita, asimismo, a abordar estas cuestiones siguiendo el sabio y siempre actual ejemplo de los santos", se indica en el telegrama firmado por el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, en nombre de León XIV.

Como modelo, el papa destacó a san Alfonso María de Ligorio, "que supo encontrar una síntesis equilibrada entre las exigencias de la ley de Dios y los dinamismos de la conciencia y la libertad del hombre" y que asumió "una actitud caritativa, comprensiva y paciente hacia sus hermanos, convirtiéndose así en un signo visible de la infinita misericordia de Dios".