Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Papa León XIV anima a teólogos en Bogotá a afrontar conflictos actuales con caridad

Papa León XIV anima a teólogos en Bogotá a afrontar conflictos actuales con caridad

En un telegrama publicado por la Santa Sede, dirigido al reverendo Óscar Báez Pinto, el papa León XIV saludó a los organizadores y participantes del evento.

Papa León XIV llama a derribar muros y cultivar bondad
Papa León XIV llama a derribar muros y cultivar bondad.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 20, 2025 09:36 a. m.

El papa León XIV alentó este miércoles a los participantes del XVII Congreso Internacional de Teología Moral, que se celebra en Bogotá los días 20 y 21 de agosto, a reflexionar sobre los "desafíos" y "conflictos" actuales, siguiendo el ejemplo de los santos con una "actitud caritativa, comprensiva y paciente".

En un telegrama publicado por la Santa Sede, dirigido al reverendo Óscar Báez Pinto, el pontífice saludó a los organizadores y participantes del evento y expresó su deseo de que las jornadas sean "una ocasión para reflexionar sobre los desafíos, cambios y conflictos actuales a la luz de la Revelación divina".

Papa León XIV pide ver al prójimo con compasión
Papa León XIV.
Foto: AFP

"El Santo Padre los invita, asimismo, a abordar estas cuestiones siguiendo el sabio y siempre actual ejemplo de los santos", se indica en el telegrama firmado por el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, en nombre de León XIV.

Como modelo, el papa destacó a san Alfonso María de Ligorio, "que supo encontrar una síntesis equilibrada entre las exigencias de la ley de Dios y los dinamismos de la conciencia y la libertad del hombre" y que asumió "una actitud caritativa, comprensiva y paciente hacia sus hermanos, convirtiéndose así en un signo visible de la infinita misericordia de Dios".

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Papa León XIV

Bogotá