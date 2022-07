"Para llegar a la paz grande se necesita dejar el modo guerra": Comisión de la Verdad en Arauca

Hasta el departamento de Arauca, en el nororiente colombiano, llegó la Comisión de la Verdad con su presidente a la cabeza, Francisco de Roux, y junto a los comisionados Saúl Franco, Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia, quienes socializaron con la gobernadora del departamento, Luz Indira Barrios, así como líderes de organizaciones sociales, políticas y la comunidad, el informe final entregado al país hace unas semanas.

En la conversación el padre Francisco de Roux aseguró que: "Colombia se acostumbró a la violencia, así como se han acostumbrado aquí en Arauca. Eso no tiene sentido, estar acostumbrados a que no importa que muriera tanta gente y que sigue pasando, los secuestros, las masacres, las minas", declaró.

Publicidad

"Este es un mensaje a quienes siguen en armas: la guerra fue inútil, no trajo ninguna transformación buena, todo lo que tocó, lo arrasó. Si no tenemos el coraje para enfrentar esto no hay dignidad en Colombia", continuó De Roux.

El comisionado Saúl Franco, quien es médico, docente universitario e investigador de la violencia y del conflicto armado, dijo que en ese departamento hay un sector de la sociedad que está en modo paz y otro en modo guerra: “La Comisión trae un mensaje para los dos: hay que negociar con actores armado que siguen en la guerra, con el ELN. Para llegar a la paz grande se necesita dejar el modo guerra”.

Agregó que Arauca enfrenta un problema nutricional grave: “No hay paz con hambre o sin educación. Las nuevas generaciones deben ver el valor de la paz, la guerra no trae nada bueno".

El padre de Roux insistió en que la guerra ha permeado todo los sectores de la sociedad: “El mundo político, la administración del territorio, con los actores de la guerra como el ELN, las disidencias y el Estado colombiano".

Publicidad

A lo que el comisionado Franco agregó que el paramilitarismo, las FARC y el ELN han impuesto órdenes violentos: “Reivindicamos la necesidad de un oren democrático que supere los imperios de los actores armados".

Asimismo, el Médico y psicólogo Carlos Martín Beristain, quien también acompañó la delegación en calidad de comisionado, afirmó que hay una responsabilidad de los grupos criminales por las cientos de víctimas que han sido afectadas por el conflicto, pero que el Estado tampoco ha estado presente: "En Arauca se han propuesto los Mínimos Humanitarios como salida política al conflicto, que debe estar basada en la verdad de las víctimas. Aquí nos han dicho que lo que quieren es la presencia del Estado, traducida en agua, escuelas, carreteras", explicó.

Publicidad

El comisionado Alejandro Valencia, quien es abogado, agregó a esta conversación que: "La presencia de grupos armados ha generado graves infracciones al DIH. En Arauca se vivieron todas las infracciones en un solo departamento, se han registrado desapariciones, reclutamiento forzado, ataques a oleoductos, el asesinato del obispo, en fin".

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, volvió a enfatizar en que “hay que sacudir esa guerra” y que eso implica que “la sociedad civil tenga mucho coraje y no le entregue la agenda a los armados”

De Roux también mencionó el papel importante que tienen las Fuerzas Militares: "Hay una gran disputa por la verdad, un problema de fondo de todos los lados. Se premia al Ejército y Policía por las personas dadas de baja, se deberían premiar el día que no haya un solo muerto; podrán decir que es sesgado, díganlo, pero se respeta la vida".

A lo que agregó el comisionado Saúl Franco: "En la Comisión trabajamos con mucha responsabilidad, imparcialidad y rigor. Por ley debemos señalar las responsabilidades del Estado y a algunos sectores no les gusta. Si eso es ser sesgado, nos vamos a morir sesgados".

Publicidad



Finalmente, el padre Francisco de Roux, habló de la situación que ha vivido el departamento: "La herida de la guerra en Arauca es muy grave, se metió con el petróleo, la administración, el transporte, la vida cotidiana, por las extorsiones, el ELN, las disidencias, el narcotráfico. Pero no es normal, las cosas en el mundo no son así. Aquí nos acostumbramos".

"No importa que se suba el dólar, la gasolina... Pero que maten a una persona en Arauca, eso debe importar. Ecopetrol se acaba, es un negocio", declaró Francisco de Roux frente a la Gobernación y líderes de Arauca.

Publicidad

En el departamento de Arauca, en lo corrido de 2022, según cifras de la Policía Nacional al viernes 22 de julio, más de 230 personas han sido asesinadas.

Escuche el podcast El Camerino:

Le puede interesar: