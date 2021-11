Paracaidista que sobrevivió a caída equivalente a tres edificios Colpatria cuenta cómo se salvó

El soldado paracaidista Luis Alfonso Garcés, quien cayó al vació desde 458 metros de altura, equivalente a tres veces la altura de la torre Colpatria de Bogotá, contó a Noticias Caracol cómo se salvó .

El uniformado, a quien no le abrió el paracaídas, reveló lo que sucedió en esos 17 segundos, en los que una serie de decisiones fueron la clave para sobrevivir.

"Iba de cuarto hombre. Saltó el primero, el segundo y el tercero. Después salté yo. Cuando miro hacia arriba, veo que llevo el paracaídas cruzado. Alcancé a hacer de tres a cuatro giros, siempre con las manos en la reserva y mi cabeza agachada", contó.

"Al ver que no me abrió el paracaídas, que venía en caída, abrí la reserva y tampoco me sirvió", añadió.

En medio de esos segundos de superma angustia, el soldado Garcés intentó conservar la calma y seguir el protocolo .

Publicidad

"Mi equipo, como lo traigo desde la parte del abdomen a las piernas ligado, no tengo movimiento a las piernas. Lo traigo al frente, lo que hago es jalar el equipo, se libera aproximadamente a unos siete u ocho metros", describió.

Posteriormente, el soldado sujetó los elevadores, apretó las piernas y esperar la descomprensión de la caída tras caere con planta de pie. Posteriormente, apoyó las pantorrilas.

"El tercer punto son los muslos e ir haciendo el giro al momento la caída. El cuarto lo glúteo y por último el músculo dorsal", complementó.

El Ejército inició una investigación paar determinar las razones por las que no le abrieron ambos paracaídas al soldado Garcés. El uniformado, asegura que cuenta con mucha suerte y que su recuperación ha sido dolorosa, porque fue nacer como un niño otra vez.