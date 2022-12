Pardo niega que decreto sobre bienes de Farc sea una “chambonada”

El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, negó que el decreto sobre los bienes de las Farc sea una “chambonada”, tal como lo calificó el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.



“Este es un decreto que estudió el Gobierno con la secretaría jurídica, yo participé en la redacción y niego totalmente que sea una chambonada”, dijo.



En ese sentido, Pardo explicó que “acotar” el decreto no significa “modificar” y, además, manifestó que no es cierto que con el dinero de las Farc se financie el ‘centro de pensamiento’ acordado en La Habana.



“El centro de pensamiento está en los acuerdos que será financiado con un porcentaje con el fondo de campañas políticas, lo mismo que el partido que surge de los acuerdos”, añadió.



Finalmente, el exministro aclaró que en la reglamentación del decreto se realizarán las “acotaciones” necesarias para no permitir que dinero ilícito sea usado en campañas políticas.