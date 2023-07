Paro de transportadores tiene bloqueadas las vías de Ibagué

Más de trece horas con sus vías bloqueadas ajusta Ibagué , capital del Tolima, debido al paro del gremio de transportadores de buses, que se manifiesta en rechazo al Convenio N.001, suscrito con la empresa INFOTEC S.A para la implementación del SETP proveniente de Manizales.

Según lo manifestantes, la decisión de suscribir este convenio vulnera la protección de su derecho al trabajo y a la propiedad, pues dicen que la asignación del recaudo del SETP ha sido el dolor de cabeza de los transportadores y pequeños propietarios.

“Yo he hablado con el amigo le echó mano cómo es que nos hace una de estas, nos dio la cuchillada por la espalda, cómo nos iba a hacer eso”, manifiestan los conductores en la vía.

De cuenta del bloqueo, el comercio cerró en un 90 %, algunos abrieron sus locales pero no hay clientes; los colegios cancelaron sus actividades académicas, por lo que esperan una pronta solución, mientras los conductores aseguran que el paro es indefinido.

Publicidad

“Como estamos aquí, la verdad como están si nos toca morir nos morimos, pero acá en estos momentos o cede o que acabe con los carros y los queme. Pero que pase por encima nosotros, el paro es indefinido, el paro es indefinido”, manifiestan los transportadores.

Sobre las 6:00 de la mañana, el secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, entregó el primer balance de esta jornada de manifestaciones: "Queremos darles un parte de tranquilidad, ya que a través de un trabajo articulado nos ha permitido tener el control de la movilidad en el día de hoy. Tenemos puntos neurálgicos recuperados como la 37 con Quinta, las rotondas del Éxito y El Vergel. Con contundencia hemos actuado oportunamente para evitar el bloqueo de vías”, afirmó.

Blu Radio acompañó a los más de 600.000 habitantes de la cuidad, quienes son los más afectados. Es el caso de Pedro Ruiz, un adulto mayor que salió de cuidar su mama enferma y un recorrido en buseta de 15 minutos, le tardó ahora 3 horas.

Publicidad

“Yo acompaño a mi mamá en las noches, porque está muy enferma, de ahí me voy desde el Jordán hasta El Salado a mi casa, allá voy y me baño, y me voy a trabajar a Rovira en las tardes, porque yo tengo tres turnos lunes, martes, y miércoles para poder trabajar y de eso sostener a mi familia y poder ayudar también a mi mamá, pero hoy sí fue un caos total”, expresó.

"La verdad me ha tocado hacer caminar a mi mamá, nosotros venimos desde El Salado, me ha tocado hacer tres transbordos, porque siempre nos bajan. Ella está recién operada, está en un post-operatorio, y vamos para la clínica a que le hagan un procedimiento y esta que no puede del dolor", relató Martha Acevedo, ibaguereña molesta.

Marco Neira, un taxista que pensó haría su agosto en julio con el paro, pero, no pudo moverse de la esquina de la calle 80, con avenida Pedro Tafur, debido al bloqueo: “La verdad, la pensé muy tarde para quedarme mejor la casa, yo dije hoy es mi día y me va a ir muy bien, y no, que ya que quede acá a dos cuadras, de mi casa porque (no he) podido moverme para ningún lado, ni para adelante, ni para atrás”, señaló.

Como estas son centenares las historias de los ibaguereños que este martes caminaron a sus trabajos y tendrán que hacerlo de regreso a sus casas, pues por ahora no aparece la luz al final de túnel en medio del paro de transportadores en Ibagué.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: