Paro Nacional: Fecode dice que protocolos de bioseguridad de manifestantes superan los de MinSalud

Martha Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode , aseguró que los puntos del protocolo de bioseguridad del comité organizador de Paro Nacional son mucho más completos que los del Gobierno.

"Los protocolos de bioseguridad para estar en espacios abiertos existen y son conocidos por la ciudadanía, tapabocas, distanciamiento, lavado de manos. El propio comité de paro instauró un protocolo más completo que el del Ministerio de Salud y se va a cumplir", declaró la sindicalista.

"La democracia no está en cuarentena. A parar para avanzar", añadió Alfonso.

De acuerdo con los organizadores de las protestas, el protocolo es de estricto cumplimiento para los participantes en las movilizaciones. Dentro de los puntos que resaltan está la recomendación a personas con comorbilidades para que se abstengan de asistir a plantones y marchas. Además, se anticipó que los manifestantes no estarán por mucho tiempo en la plaza de Bolívar de Bogotá.

Otros puntos son: quienes no porten tapabocas serán retirados de las marchas, no se podrá usar vuvuzuelas ni pitos y las arengas no podrán entonarse, sino serán pregrabadas.

Conozca aquí las medidas de bioseguridad del Paro Nacional que emitió el comité organizador.

Publicidad

Escuche esta noticia en Mañanas BLU: