Partido Comunes denuncia desplazamiento de familias de excombatientes por amenazas de disidencias

Desde el partido Comunes han denunciado que se está presentando un desplazamiento de al menos 200 familias de excombatientes que se encontraban en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, Mariana Páez, en Mesetas, Meta. Lo anterior debido a los atentados y amenazas que han recibido por parte de las disidencias de las Farc, pero, además, aseguran que el sitio en el que se encuentran no cuenta con las garantías necesarias para una vida digna, en términos, por ejemplo, de infraestructura.

"Somos más de 200 familias; 86 mujeres, la gran mayoría madres cabeza de hogar; alrededor de 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos; hombres y mujeres de la tercera edad y población con discapacidad. Los cuales enfrentaremos la pérdida total de los proyectos productivos: transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación del café y de sus cultivos derivados y dos de ganadería; así como la pérdida total de la infraestructura desarrollada en los seis años que lleva la implementación del acuerdo final de paz", manifestaron.

Es por eso que, también le han hecho un llamado al Gobierno nacional para que se brinden las condiciones necesarias en los territorios y se garanticen los derechos fundamentales de los firmantes del acuerdo de paz, asegurando, además, que las autoridades deben tomar medidas de seguridad pues se está presentando un aumento de violencia en el departamento del Meta, que afecta no solo a los excombatientes, sino a las comunidades en esa zona del país.

"La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato", aclararon.

