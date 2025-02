Partido Conservador desautorizó a congresistas que se reunieron con Armando Benedetti

La ambiciosa agenda adelantada en las últimas horas por el jefe de despacho Armando Benedetti más de cerca de 60 congresistas de la bancada de los partidos Conservador, Liberal, De la U buscando concretar la aprobación de las reformas sociales y recomponer la coalición oficialista en el legislativo, generó inquietudes frente a la posición independiente de estas colectividades que han criticado las reformas en varios comunicados, pero que se generan dudas a la hora de votar y conformar el quorum.

Ante esto, las directivas del partido Conservador rechazaron los acercamientos con Benedetti, señalando que la colectividad rechaza las reformas sociales y que no tienen cuotas en el Gobierno.

“El partido Conservador no es Partido de Gobierno, por ello no tiene ni tendrá participación burocrática en el ejecutivo. Nuestra posición crítica sobre las reformas sociales se mantiene firme, ya que está sustentada en argumentos técnicos y no políticos”, dice el mensaje en la red social ‘X’.

La jefatura conservadora también desautorizó cualquier encuentro sostenido por los representantes conservadores con Benedetti, considerándolos como acciones personales.

Publicidad

“Las reuniones que habrían sostenido algunos congresistas con miembros del Gobierno nacional no representan al partido Conservador , pues se trata de acciones individuales por las cuales cada uno deberá responder ante los militantes, la opinión y las instancias éticas que tiene colectividad”.

El partido terminó su mensaje reclamando al Gobierno que mientras se juega a las componendas políticas, los colombianos siguen esperando respuestas concretas en el Catatumbo, la atención en salud sigue en crisis a pesar de las intervenciones del Gobierno , las familias sufren la falta de ingresos y la inseguridad se toma los territorios.