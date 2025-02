Armando Benedetti denunció a director de la UNP por vincularlo con 'Papá Pitufo'

Otra consecuencia del polémico Consejo de Ministros fue la denuncia presentada por Armando Benedetti, jefe de despacho de la Casa de Nariño, contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Benedetti lo acusa de injuria y calumnia agravadas, así como de abuso de autoridad por omisión de denuncia.

Según el comunicado de los abogados de Benedetti , la denuncia se basa en lo que consideran falsas acusaciones realizadas por Rodríguez durante la reunión pública de ministros.

El documento que justifica la denuncia señala:

“Durante la sesión, el señor Rodríguez confesó haberme investigado, en una clara extralimitación y abuso de su función, pues no es competente para adelantar investigaciones en mi contra o de cualquier ciudadano. Afirmó haber conocido —producto de su ilegal investigación— de artimañas con las que supuestamente evité ser detenido por la Corte Suprema de Justicia. Esta afirmación no solo afecta mi buen nombre, sino que demuestra la comisión del delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia. Me acusó falsamente de tener vínculos con Diego Marín, alias ‘Pitufo’, señalado de manejar grandes cantidades de contrabando en Buenaventura y Cartagena en alianza con uniformados de la Policía”.

Durante la reunión ministerial, Rodríguez habló sobre posibles intentos de infiltración de dineros irregulares en la campaña presidencial de Gustavo Petro y mencionó específicamente la relación de Benedetti con alias 'Papá Pitufo'. También aseguró que tenía conocimiento de maniobras para evitar que Benedetti enfrentara problemas con la justicia.

En conversación con este medio hace pocos minutos, el director de la UNP afirmó que está dispuesto a dar las explicaciones necesarias ante la justicia, pero que no renunciará ni dejará solo al presidente.