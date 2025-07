Pasaporte colombiano se pagaría en euros, según borrador de convenio con Portugal

Un borrador del convenio interadministrativo entre Colombia y Portugal revelado por Meridiano Blu plantea que los pasaportes colombianos serían tasados en euros y no en pesos, lo que implicaría que su costo variaría según la tasa de cambio. La información fue conocida por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo.

El documento, recibido por la entonces canciller Laura Sarabia el 25 de enero de 2025, establece que la producción y personalización de pasaportes, etiquetas de visa y documentos de viaje estaría a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal (INCM) durante 10 años, entre septiembre de 2025 y julio de 2035.

El valor base del pasaporte con chip se fijaría en 17 euros, que al tipo de cambio actual equivaldría a unos 79.900 pesos. A esta cifra habría que sumarle el transporte, el impuesto de timbre (75.000 pesos) y otros gastos, lo que podría hacer que el precio final sea igual o incluso superior al actual.

Actualmente, un pasaporte ordinario en Bogotá cuesta 186.000 pesos, incluyendo el impuesto de timbre. El pasaporte ejecutivo cuesta 319.000 pesos. Aunque el nuevo esquema parece más económico en un inicio, introduce incertidumbre: el precio final dependería de la cotización diaria del euro.

Además, el documento indica que la Cancillería colombiana asumiría todos los costos derivados de la fluctuación de la tasa de cambio. Si el euro sube frente al peso, el sobrecosto sería cubierto por el Estado y eventualmente trasladado a los usuarios.

El borrador también contempla una cláusula que obliga a Colombia a pagar el equivalente a 1.500.000 pasaportes al año, así no se expidan en su totalidad.

Publicidad

Sarabia no firmó el convenio, alegando que Portugal se demoró más de lo previsto en firmar el memorando de entendimiento y que no era viable abrir una nueva licitación sin poner en riesgo la continuidad del servicio. Sin embargo, el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, aseguró que el Gobierno estaría por firmar un acuerdo con Portugal, aunque no se ha confirmado si se trata de este mismo borrador.