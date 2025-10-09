Abatido alias 'Platanote', disidente responsable de más de cinco atentados en el sur del país

En medio de una operación de las Fuerzas Militares fue abatido alias 'Platanote', cabecilla de la estructura “Jhonier Toro Arenas” del Bloque Occidental Jacobo Arenas, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Dicha operación se llevó a cabo en zona rural del municipio de Timbiquí, Cauca, donde a lo largo de esta tarde y noche se adelantaron varios combates.

Alias 'Platanote' tenía una trayectoria delictiva de más de 35 años dedicada al narcotráfico, minería ilegal, extorsión y reclutamiento de menores en la región del Pacífico. Su muerte, según las Fuerzas Militares, representa un golpe significativo a las finanzas ilícitas y a la capacidad operativa de las disidencias en el suroccidente del país.

En ese listado ilegal están, por ejemplo, el asesinato de un líder social en Guapi el 21 de marzo de 2022, el hostigamiento a tropas de la Armada Nacional en el río Tapaje del municipio de Charco, Nariño en 2023, otros ataques en Iscuandé, Olaya Herrera y Timbiquí.



Este 2025 también había ordenado otros ataques contra la Policía y la Armada en Guapi y Timbiquí, Cauca.

Alias Platanote, de 56 años, hizo parte del frente 29 de la guerrilla de las Farc durante más de 11 años y aunque estuvo en el proceso de paz en una de las zonas veredales de transición, continuó delinquiendo.

Esta operación, en la que fueron abatidos otros tres integrantes del grupo ilegal, hace parte de las tareas ofensivas que adelanta el Ejército contra las disidencias en Cauca y Nariño, cuya confrontación ha agravado las condiciones humanitarias en la zona.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, destacó este resultado.

“Una vez más ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y tranquilidad de los habitantes del suroccidente colombiano; mantenemos las operaciones militares ofensivas para desarticular las estructuras criminales al servicio de alias 'Iván Mordisco' y sus redes delictivas, con decisión, precisión y respeto absoluto de los Derechos Humanos”, dijo Cubides.