Acto Legislativo para la Paz está vigente: Yesid Reyes

En entrevista con BLU Radio, el exministro de Justicia explicó que considera que el Acto Legislativo sí está vigente porque no se podía condicionar la vigencia del mismo al resultado del plebiscito.



“No se podía condicionar porque la Corte Constitucional ha dicho que el plebiscito no es un mecanismo válido de reforma constitucional”, dijo.

Agregó que la manera de refrendar el actual acuerdo de con las Farc es una decisión política que toma el presidente, aun cuando no están en la obligación de hacerlo.



“El acto de refrendación es un acto eminentemente político. El presidente decidirá en estos días con cual mecanismo refrendará lo acordado”, explicó.